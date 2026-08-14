Películas imperdibles y accesibles en Mendoza: los estrenos de esta semana en cines alternativos
Mendoza tiene una gran cantidad de cines alternativos y las propuestas se renuevan cada semana. Tomá nota y no te pierdas ningún estreno.
Si te gusta el cine y disfrutas de ver buenas películas, más allá de los cines comerciales, en Mendoza tenés la posibilidad de acceder a propuestas audiovisuales muy interesantes en otros cines. Algunos de ellos son el cine de la Nave Uncuyo y el cine teatro Imperial del departamento de Maipú.
Acá abajo, tendrás disponibles dos recomendaciones de MDZ Show para que puedas elegir alguna película accesible y seguramente inolvidable para ver en nuestra provincia:
- La colonia de amapolas: Continúa el ciclo homenaje al maestro Hayao Miyazaki llega al Imperial "La colina de las amapolas". Ambientada en el Yokohama de 1963, la trama sigue a Umi y Shun, dos estudiantes cuya intensa complicidad nace mientras defienden su antiguo club escolar frente a la inminente modernización del país. Su conmovedora historia de amor florece desafiando los dolorosos secretos del pasado familiar y las secuelas de la guerra. Con una reconstrucción de época deslumbrante, el film es un viaje poético hacia la memoria y el primer amor.
Funciones: viernes 14 y sabado 15 a las 18:00 horas.
Cine: Teatro Imperial (intersección de Pablo Pescara y Perón de Maipú)
Entradas: $3.600
- Los caminantes de la calle: "Los caminantes de la calle" (2025): Inspirada en hechos reales, la película cruza thriller policial y drama migrante: una fiscal y un policía chino siguen escuchas en cantonés para desarticular una poderosa mafia que controla a la comunidad china en Mendoza.
Funciones: domingo 15 de agosto a las 21:00 horas.
Cine: Sala Azul de la Nave Uncuyo (Maza 250, Mendoza)
Entradas: $3.500