Fin de semana en Mendoza: los espectáculos imperdibles para salir este viernes 21 de agosto
Cuatro propuestas bien variadas desembarcan este viernes en los escenarios de la provincia. Todo lo que tenés que saber, en esta nota.
Salir este viernes 21 de agosto tiene opciones para todos los ánimos. La cartelera de Mendoza se renueva con producciones locales que combinan humor sobre relaciones, relatos sobre el destino, historia y buena música en vivo.
Mirá cuáles son los espectáculos destacados para este viernes 21 de agosto en la provincia:
- De vida o muerte: ¿Qué pasaría si detrás de cada evento de nuestra vida hubiera un grupo de escritores decidiendo nuestro destino? De vida o muerte propone un universo donde un guía tan sarcástico como carismático recibe a quienes acaban de morir y los convierte en los encargados de escribir, a fuerza de bollos de papel, lo que le sucederá a los humanos en la Tierra. La obra atraviesa historias de amor, familia, identidad y segundas oportunidades, siempre con una cuota de humor ácido que no esquiva los temas más profundos. Amores que no funcionan, secretos familiares, diagnósticos que cambian la forma de ver la vida y decisiones que se postergan hasta último momento se entrelazan en un relato coral que invita a preguntarnos qué haríamos si supiéramos que el tiempo es limitado.
Dónde: Cine Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Ciudad).
Horario: 22 h.
La entrada anticipada, disponible hasta el 20 de agosto inclusive, tiene un valor de $18.000, mientras que la entrada general cuesta $22.000. Se consiguen por la página EntradaWeb.
- No te enamores de nadie: a través de sketches ágiles, la trama invita a reírse de los desastres de las primeras citas, los matrimonios en terapia y esos reencuentros inesperados con un ex. La química explosiva del consagrado dúo de Marcelo Lacerna y Aníbal Villa (también en la dramaturgia), potenciada por la genialidad humorística de Silvia Saboini, garantiza una noche de risas ininterrumpidas y complicidad absoluta con la platea.
Dónde: Sala 2 de la Nave Cultural (España 2110, Ciudad).
Horario: 21.30 h.
La entrada general tiene un costo de $20.000. Se consigue por EntradaWeb o en taquilla de la sala el día de la función.
- El arte del trío: integrado por Juan Emilio Cucchiarelli en piano, Facundo Ponce en contrabajo y Mauro Bianchinelli en saxofón, el trío reúne tres músicos de la escena local con una mirada propia sobre el lenguaje del jazz. El encuentro promete un recorrido por diferentes sonoridades, improvisaciones y climas, donde la interacción entre los instrumentos será protagonista.
Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).
Horario: 20.30 h.
La entrada general vale $20.000 y se adquiere por EntradaWeb.
- Rosas, el amante: con una propuesta que combina teatro, historia y una puesta de gran producción, Rosas, el amante invita a revisitar los orígenes de la Argentina a través de una puesta contemporánea cargada de tensión dramática y profundidad política.
Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).
Horario: 21.30 h.
Las entradas van desde los $16.800 a los $28.000, según la ubicación elegida, y se compran por Tuentrada.