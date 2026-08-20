Fin de semana en Mendoza: los espectáculos imperdibles para salir este viernes 21 de agosto

Salir este viernes 21 de agosto tiene opciones para todos los ánimos. La cartelera de Mendoza se renueva con producciones locales que combinan humor sobre relaciones, relatos sobre el destino, historia y buena música en vivo.

La entrada anticipada, disponible hasta el 20 de agosto inclusive, tiene un valor de $18.000, mientras que la entrada general cuesta $22.000. Se consiguen por la página EntradaWeb .

Marcelo Lacerna, Silvina Saboini y Aníbal Villa son los protagonistas de esta comedia.

Horario: 21.30 h.

La entrada general tiene un costo de $20.000. Se consigue por EntradaWeb o en taquilla de la sala el día de la función.

El arte del trío. EntradaWeb.

El arte del trío: integrado por Juan Emilio Cucchiarelli en piano, Facundo Ponce en contrabajo y Mauro Bianchinelli en saxofón, el trío reúne tres músicos de la escena local con una mirada propia sobre el lenguaje del jazz. El encuentro promete un recorrido por diferentes sonoridades, improvisaciones y climas, donde la interacción entre los instrumentos será protagonista.

Dónde: Sala Living (Carrodilla, Luján de Cuyo).

Horario: 20.30 h.

La entrada general vale $20.000 y se adquiere por EntradaWeb.

Rosas, el amante. Gentileza Prensa.

Rosas, el amante: con una propuesta que combina teatro, historia y una puesta de gran producción, Rosas, el amante invita a revisitar los orígenes de la Argentina a través de una puesta contemporánea cargada de tensión dramática y profundidad política.

Dónde: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad).

Horario: 21.30 h.

Las entradas van desde los $16.800 a los $28.000, según la ubicación elegida, y se compran por Tuentrada.