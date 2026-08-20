Atención: en nueve departamentos de Mendoza habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son nueve los departamentos de Mendoza en los que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 20 de agosto. Esto se produce debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son nueve los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Los cortes de luz programados para este jueves 20/08/2026
Ciudad de Mendoza
- Entre calles Los Vendimiadores, Perú, Tiburcio Benegas, El Parral, Manuel Belgrano y zonas aledañas. De 7:00 a 7:30 horas.
Guaymallén
- En calle Sánchez, entre Buenos Aires y Tomás Godoy Cruz y áreas adyacentes; Los Corralitos. De 9:15 a 13:15 horas.
Las Heras
- Entre calles Martin Fierro, Olascoaga, Mathus Hoyos, Lencinas y zonas aledañas; El Zapallal. De 9:00 a 13:00 horas.
- En calle Regalado Olguín. En el loteo La Bastilla y áreas adyacentes; El Challao. De 9:30 a 13:30 horas.
Luján de Cuyo
- En Ruta Provincial N°82, entre Los Pozos y Las Piedras y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 10:00 a 14:00 horas.
- En calle Benito de San Martín, entre Los Aromos y Besares. En Ruta Provincial N°82, entre Los Pozos y camino a Puesto Leiva y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9:15 a 13:15 horas.
- En la intersección de calles Los Peralitos y El Nevado y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 9.45 a 13.45 horas.
Maipú
- En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Necochea. En el barrio Jesús de Nazareth y zonas aledañas; Villa Seca. De 9:00 a 13:00 horas.
- Entre calles Belgrano, Videla Aranda, Ceferino Namuncurá y callejón del Parque y áreas adyacentes; Villa Seca. De 9:30 a 12:30 horas.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94, entre callejón Caligoli y Ruta Provincial N°92 (o Salatino); Vista Flores. De 9:15 a 13:15 horas.
- En Ruta Provincial N°93 (o carril Vista Flores), entre calle Otero Las Rosas y Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 14:30 a 18:30 horas.
- Entre calles Francisco Delgado, Derqui, Carlos Pellegrini y 25 de Noviembre. En el Barrio Jardín y zonas aledañas. De 10:00 a 13:30 horas.
Tupungato
- En calle La Costa, entre Alto Verde y callejón Meli y áreas adyacentes; El Peral. De 9:30 a 13:30 horas.
San Carlos
- En calle La Salada, entre Loteo Moreno y calle Soriano. De 9:00 a 13:00 horas.
- En calle Los Indios, hacia el oeste de San Martín; El Cepillo. De 10:30 a 14:30 horas.
San Rafael
- En calle Valdivieso, entre Barrera y Forte y zonas aledañas; La Llave. De 8:45 a 12:45 horas.
- Entre calles El Libertador, Islas Malvinas, Segovia y Alberdi. De 9:30 a 13:30 horas.
- En calle Colonia Castillo, entre Sáez Foster y Martínez; La Llave. De 15:00 a 19:00 horas.
- En Ruta Provincial N°173, entre Cubillos y Cañon del Atuel; Valle Grande. De 9:00 a 13:00 horas.