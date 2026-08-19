Mercedes Rus: "Estamos acorralando a los delincuentes con tecnología"

El Gobierno Provincial dio datos este miércoles sobre los primeros 100 días de funcionamiento de cámaras se seguridad con reconocimiento facial, que ha permitido la aprehensión de 23 personas que eran buscadas por la Justicia, a través de alertas generadas por la tecnología.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, valoró el sistema instaurado en el territorio provincial, que tendrá su reglamentación oficializada este jueves, y señaló que "estamos acorralando a los delincuentes con tecnología y ciencia".

"Lo que queremos es justamente limitar y acorralar al delincuente, dejarlo sin posibilidad de impunidad. Lo estamos acorralando con tecnología, pero también con ciencia para generar la evidencia para poder condenarlo y, sobre todo, con la policía en el lugar, porque si la policía no está presente en el lugar, la tecnología, las alarmas que surjan de un reconocimiento facial, de un centro comunitario, solo son un eco en ese centro de monitoreo".

Además, Rus indicó que Mendoza se convertirá en la primera provincia del país en contar con un sistema de reconocimiento facial en funcionamiento con una normativa específica que regule su utilización.

“La tecnología sola no podría actuar si no tuviéramos un sistema de seguridad que está atento a esa alerta”, señaló Rus.

Cómo funciona el reconocimiento facial en Mendoza

El sistema, según explicó la ministra, no identifica a todas las personas que aparecen frente a las cámaras, sino que la tecnología trabaja sobre una "base previamente determinada a partir de una fuente judicial habilitante".

Es decir, el reconocimiento facial no funciona como una herramienta de identificación general de quienes circulan por la vía pública, sino que el sistema genera "una alerta" únicamente cuando detecta una coincidencia con una persona que se encuentra incluida en alguno de los tres códigos previstos, que son los siguientes

Personas con pedido de captura

El primer código es el principal y está destinado a personas buscadas por la Justicia que tienen un pedido de captura vigente. En estos casos, la persona es incorporada al sistema a partir de una orden o requerimiento judicial. Cuando el reconocimiento facial detecta una posible coincidencia, genera una alerta para que intervenga la Policía.

El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus. Prensa Gobierno

Según dijo Rus, este mecanismo comprende a las "personas que se encuentran prófugas" y cuya búsqueda fue solicitada al Ministerio de Seguridad.

Personas con prisión o pena domiciliaria

El segundo código comprende a personas que se encuentran cumpliendo prisión domiciliaria o algún tipo de restricción judicial de permanencia en un domicilio determinado. En este caso, un juez o fiscal puede disponer que esa persona sea incorporada al sistema de alertas.

El objetivo es controlar que efectivamente esté cumpliendo la medida judicial. Si el sistema detecta a la persona fuera del lugar donde debería encontrarse, se genera una alerta para que la Policía pueda verificar la situación.

Búsqueda de personas

El tercer código está destinado a las personas que son buscadas por la Justicia, incluyendo casos en los que existe un pedido de paradero. Rus mencionó la posibilidad de incorporar a este sistema a niños que sean buscados judicialmente, además de cualquier otra persona cuya localización haya sido solicitada mediante una orden judicial.

De esta manera, los tres códigos marcan que solamente el sistema funciona a través alertas respecto de personas cuya incorporación haya sido habilitada por una fuente judicial.

Otro de los aspectos que la ministra destacó es que el sistema no produce una detención automática, sino que, cuando se detectan coincidencias, se genera una alerta. A partir de allí interviene un efectivo policial, que debe acercarse a la persona y verificar su identidad y la vigencia de la medida judicial.

Por lo tanto, expresó que hay una doble instancia, primero con la tecnología y luego con una verificación humana. “Siempre hay un policía que se acerca a esa persona y verifica efectivamente la identidad, y verifica efectivamente que esté vigente esa medida, esa orden judicial”, explicó Rus.

Mendoza es la primera provincia del país en reglamentar integralmente el uso del reconocimiento facial dentro del Sistema Provincial de Videovigilancia, con un marco legal que garantiza controles, validación humana, debidos procesos y protección de la privacidad. Está tecnológia… pic.twitter.com/d5h1WvPFDY — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 19, 2026

110 días sin falsos positivos y con 23 aprehensiones

Desde que comenzó a funcionar el sistema, el Gobierno asegura que no se registró ningún falso positivo y hablaron de un "nivel alto de exigencia" de la tecnología.

“Hasta ahora no tenemos ningún caso de falso positivo”, afirmó la ministra, y sostuvo que en los procedimientos realizados existió coincidencia entre la orden judicial, la alerta tecnológica y la persona posteriormente identificada por la Policía. En ese período, el resultado más concreto fueron las 23 aprehensiones de personas "que eran buscadas por la Justicia".

Según destacó la ministra, algunos de esos procedimientos ya tuvieron además consecuencias judiciales: personas identificadas mediante el sistema fueron posteriormente puestas a disposición de la Justicia y, en algunos casos, ya recibieron condenas.

Qué pasa con la privacidad

Como parte de la discusión que se dio en la Legislatura, el proyecto que se transformó en ley tuvo un amplio debate respecto a la utilización del reconocimiento facial, la privacidad y la posibilidad de que el Estado pueda identificar a cualquier persona que circule por la vía pública.

Ante esa cuestión, Rus insistió en que el sistema no realiza una identificación general de los ciudadanos. “Este sistema no identifica a cualquier persona”, sostuvo la ministra, y planteó que la tecnología genera una alerta solamente cuando encuentra una coincidencia con alguien incluido en alguno de los tres códigos habilitados judicialmente.

Así, según la explicación oficial, una persona que simplemente circula por la calle, está dentro de un vehículo o se encuentra en un espacio público no queda incorporada automáticamente a una base de personas identificadas por el sistema.

La ministra también brindó datos generales sobre el trabajo policial en Mendoza. Según indicó, actualmente se producen alrededor de 540 aprehensiones por día, unas 60 más que durante el mismo período del año anterior.

Rus señaló además que la Policía de Mendoza realiza aproximadamente 23 aprehensiones por hora y que se concreta alrededor de un allanamiento por hora, procedimientos que involucran principalmente a la Policía de Investigaciones y al sistema judicial.

"Estamos en 60 personas aprehendidas más que el año pasado, son 540 personas por día. La policía de Mendoza aprende a 23 personas más o menos por por hora, y este es es un buen número. Esto quiere decir menos personas sospechosas deambulando por la vía pública", sostuvo.