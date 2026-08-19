Las cuentas que Edelap rendirá tras el apagón: multas, facturas al 50%, lupa legislativa y cruces políticos

Como informamos en MDZ el incendio de la subestación Tolosa de Edelap , dejo a más de 65 mil platenses a oscuras por más de 48 Hs. Mientras los vecinos de La Plata vemos como se nos pudre la comida, y el agua potable - por falta de energía- no corre por las cañerías; la política hace su juego. Y como siempre la respuesta tardía huele más a sobreactuación que a soluciones reales.

El incendio en la Estación Transformadora Tolosa de Edelap redujo a escombros la sala de celdas de media tensión. La empresa descartó daños en los transformadores principales —una buena noticia, dado que reponerlos demanda casi un año—, pero admitió que ni siquiera sabe qué provocó la explosión, por lo que se inició una investigación.

Para cuando se determine la "causa raíz", del incendio con el posterior apagón que afectó a gran parte de la Ciudad de La Plata ; los peritajes del Instituto de Investigaciones Tecnológicas (IITREE) habrán consumido meses.

Mientras tanto, la respuesta técnica ante la catástrofe consistió en instalar generadores a combustible que, en algunos barrios como La Loma, se apagaron a las pocas horas porque “se olvidaron” de reponer el combustible.

Tras el apagón en La Plata , el peronismo aprovecho para pasar factura al gobierno nacional por la falta de controles, y tras la respuesta de la oposición algunos referentes del kirchnerismo platense “descubrieron” que es el gobierno de Kicillof quién debe controlar a las empresas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires.

Frente al caos, el peronismo activó su reflejo condicionado: echarse la culpa en redes sociales. El ejemplo más claro tuvo como protagonista a la exdecana de la Facultad de periodismo platense y del Instituto Cultural, Florencia Saintout, quién cargo contra el gobierno nacional.

Saintout escribió, entre otras cosas en su cuenta de “X”; “Este modelo económico cierra con familias y trabajadores cada vez más endeudados y empresarios cada vez más ricos”. Responsabilizando a Milei por la falta de controles que derivaron en el apagón, que afecto por más de 48 Hs a más de 65 mil platenses - en algunos barrios todavía hay usuarios sin luz-. Lanzando al aire de las redes sociales la pregunta de “quién controla que Edelap realice inversiones”.

La respuesta cayó con peso propio desde la oposición, donde el diputado platense de La Libertad Avanza, Juan Esteban Osaba salió a cruzarla sin rodeos: "Kicillof es EDELAP”

“Florencia, el organismo que regula y controla a EDELAP depende de la Provincia. La tiran afuera con la inseguridad, la tiran afuera con IOMA y ahora también con EDELAP”, afirmo el legislador libertario.

Agregando, “Gobiernan hace 7 años, está todo roto y la culpa nunca es de ustedes. Háganse cargo de una vez y ocúpense de los problemas de los platenses.", finalizo Osaba.

Kicillof es EDELAP.

Florencia, el organismo que regula y controla a EDELAP depende de la Provincia. La tiran afuera con la inseguridad, la tiran afuera con IOMA y ahora también con EDELAP.

Gobiernan hace 7 años, está todo roto y la culpa nunca es de ustedes.

Háganse cargo de una… https://t.co/AP5BrN8Id7 — Juanes Osaba (@JuanesOsaba) August 18, 2026

Por su parte el Senador platense de HECHOS, Marcelo “Chuby” Leguizamón, en declaraciones periodísticas pidió que el gobierno bonaerense se haga cargo de la situación y solicitó informes detallados sobre las auditorías realizadas a Edelap en los últimos cinco años. Apuntando a la falta de fiscalización del estado provincial, mientras que el resto de la dirigencia opositora continuaba exponiendo las contradicciones del gobierno de Kicillof.

A todo esto, la oposición al peronismo en el el Concejo Deliberante de La Plata tampoco se quedó atrás, en sus críticas al gobierno provincial y municipal presentaron proyectos que van desde la quita de la concesión a la empresa EDELAP, pedidos de rebajas de tarifa del 30% al 50% a los usuarios afectados por el apagón y expedientes cruzados hacia ABSA por la falta de agua. Un despliegue político opositor de buenas intenciones que llegan cuando el incendio de la subestación de Edelap ya se enfrió.

De la pirotecnia política a las llamas en la calle

Mientras los pedidos de informes en la legislatura bonaerense y los proyectos en el Concejo Deliberante de La Plata acumulan folios, la realidad en los barrios platenses es otra. Los vecinos de los barrios de Tolosa, Ringuelet y La Loma protestaron por la falta de luz y agua con piquetes.

Desde el Oceba, organismo provincial que debe controlar a Edelap y a todas las empresas energéticas que operan en la provincia de Buenos Aires; intimaron a Edelap a entregar registros técnicos y de mantenimiento en 24 horas.

Desde el organismo provincial, una vez que tengan los registros evaluarán las sanciones que el impondrán a Edelap por la falta de suministro y por incumplimiento de contrato.

Una vez más la crisis eléctrica, esta vez generada por un incendio, expone la fragilidad estructural de la capital bonaerense. La discusión real no debe pasar por ver quién redacta el pedido de informes más severo, sino por explicar por qué el control del estado bonaerense aparece después de que el apagón dejo a ocurras a media ciudad de La Plata.