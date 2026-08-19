Caso Marcelo D'Agostino: la respuesta de la defensa ante la denuncia de la querella

La denuncia de la querella por una supuesta alteración del expediente digital en la causa contra Marcelo D'Agostino encontró respuesta inmediata de la defensa. La abogada Sofía Sosa Arditi ofreció una explicación técnica sobre el funcionamiento del sistema MP, el software de gestión de expedientes del Ministerio Público de Mendoza, y calificó la denuncia de la parte acusadora como un acto de "ignorancia o mala fe".

El centro de la controversia es un informe pericial psicológico practicado al imputado que aparece registrado en el sistema con fecha 27 de mayo de 2026, aunque fue firmado digitalmente el 3 de julio. La querella interpretó esa discrepancia como una manipulación y alteración del expediente. Por su parte, la defensa de Marcelo D'Agostino explicó que no lo es, y que tiene que ver con la forma en que funciona el sistema.

Según Sosa Arditi, cuando el Cuerpo Médico Forense recibió el encargo de realizar la pericia, abrió un documento en el sistema MP el 27 de mayo, que sería la fecha de inicio del trámite. Ese documento permaneció abierto sin firmar porque la evaluación no se realizó en una sola sesión sino a lo largo de varias instancias con los peritos, seguidas de discusiones sobre los resultados. El documento solo se vuelve visible para las demás partes cuando es firmado.

"Cuando le mandaron a hacer la pericia al Cuerpo Médico Forense, abrió un archivo el 27/05 y lo dejó abierto sin firmar porque el acto comenzó administrativamente ese día pero se prolongó hasta que se firmó en una fecha posterior", explicó la abogada a MDZ .

Como resultado, el documento quedó registrado con el número 330 en el expediente y al día de hoy va por el documento 495. La querella, según la defensa, buscó la pericia entre los últimos documentos incorporados y no la encontró ahí porque estaba en una posición anterior. "Cualquier abogado penalista que ejerza en la provincia de Mendoza conoce estas circunstancias. Afirmar lo contrario es o de ignorante o de mala fe, engañando adrede al periodismo para fomentar notas con información falsa", sostuvo Sosa Arditi.

El rol del perito de control de la querella

Sobre la falta de notificación que también denunció la querella, la defensa fue igualmente tajante. El acto que se notifica, según explicó Sosa Arditi, es la realización de la pericia, y esa notificación estuvo cumplida en todos sus términos: el perito de control de la propia querella, Damián Sconfianza, estuvo presente en cada una de las sesiones de evaluación. La carga de un documento al sistema, aclaró la abogada, no es un acto procesal que deba notificarse en ningún expediente.

La defensa también descartó que tenga sentido estratégico ocultar esa pericia. "No cambia absolutamente nada la fecha en que fuere agregado. No tiene ningún valor jurídico la fecha de carga al sistema", subrayó Sosa Arditi.

Además citó el propio texto del informe pericial, que deja constancia de que los peritos de control estuvieron presentes en todas las instancias, no formularon objeciones y no registraron interferencias. El perito de la querella supo en tiempo real cuáles fueron las conclusiones y anticipó que firmaría en disconformidad.

"Es evidente que la representante de la querella actúa con mala fe denunciando actos inexistentes como estrategia procesal", cerró la abogada de la defensa de Marcelo D'Agostino.

La abogada querellante, Elena Quintero. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El caso

El 10 de abril Marcelo D'Agostino fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones. Por lo tanto, esto le permite al exfuncionario continuar el proceso en libertad.