Caso Marcelo D'Agostino: denuncian manipulación y alteración del expediente digital

La causa que tiene como imputado al exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino sumó un nuevo capítulo polémico. La víctima del proceso por violencia de género denunció manipulación y alteración del expediente digital. Pero, el caso sigue sin avances concretos en materia judicial.

La mujer que denunció al exfuncionario aseguró que un informe psicológico practicado al imputado, firmado digitalmente el 3 de julio de 2026, aparece registrado en el expediente en una posición correspondiente al 27 de mayo del mismo año, más de un mes antes de que el documento existiera.

La denuncia tiene respaldo técnico concreto. La querella aseguró que realizó dos descargas íntegras del expediente, el 26 de junio y el 5 de agosto, certificadas mediante códigos hash. La primera descarga no contiene la actuación. La segunda la muestra pero con una fecha anterior a su existencia real.

Esa secuencia es la base de la denuncia: la pericia no estaba en el expediente cuando debería haber estado, y cuando apareció lo hizo con una fecha que no corresponde a su incorporación efectiva. Además, la querella nunca fue notificada de su agregado al expediente.

"El registro público informático del expediente da cuenta de una cronología falsa, en desmedro de la trazabilidad de los actos procesales y del derecho de las partes a controlar la prueba", indica la denuncia.

"Un registro que asigna a una pieza probatoria una posición cronológica que no le corresponde y calla la verdadera es un registro alterado en aquello que precisamente debe probar", agrega.

La abogada patrocinante fue precisa en su caracterización: "El registro de un expediente judicial es un instrumento público y debe reflejar la verdad sobre cuándo se incorpora cada actuación. Cuando la única fecha que ven las partes no informa cuándo se agregó una prueba decisiva, se afecta la fe pública y el derecho de defensa de la víctima". La calificación legal de los hechos quedó librada al Ministerio Público Fiscal.

Elena Quintero es la abogada querellante. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Piden una auditoría

Desde la querella, solicitaron medidas urgentes de auditoría informática forense sobre los registros del sistema para determinar cómo, cuándo y por quién se produjo la inserción. La querella se constituyó como parte para impulsar la investigación.

En la denuncia puntualizaron que exigen:

preservación forense inmediata

auditoría de logs de base de datos

trazabilidad de credenciales

registros de conexión

cotejo de integridad de las copias aportadas

informe técnico de la Dirección de Sistemas

La denunciante aseguró que la falla detectada va más allá del caso D'Agostino. "Si el sistema que administra la totalidad de los expedientes penales de la provincia puede exhibir una prueba con una fecha distinta de la de su incorporación real, sin advertencia y sin aviso a los interesados, ninguna persona que litigue en Mendoza, sea víctima o imputada, puede confiar en que la cronología del expediente que consulta refleja la verdad", indicó en un escrito.

La denuncia y la imputación

El 10 de abril Marcelo D'Agostino fue denunciado por su expareja por abuso sexual con acceso carnal; lesiones leves y lesiones graves reiteradas; amenazas coactivas reiteradas; coacción reiterada; y violencia de género en todas sus modalidades.

Sin embargo, el 26 de abril la fiscalía solo lo imputó por los delitos de coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras se espera que la fiscalía avance respecto a otras acusaciones. Por lo tanto, esto le permite continuar el proceso en libertad.