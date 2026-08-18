El gobernador misionero Hugo Passalacqua suma más adhesiones a su flamante proyecto político

El gobernador de Misiones sigue sumando adhesiones a su flamante proyecto político denominado “Movimiento por lo que Viene”.

En tanto que el ex gobernador y ex conductor del ex Frente Renovador de la Concordia Social el diputado provincial Carlos Rovira, sólo cuenta con el acompañamiento de un puñado de legisladores, concejales algunos dirigentes tras la fundación del Frente Encuentro Misionero.

Passalacqua el fin de semana sumó las adhesiones de los diputados nacionales por Misiones Alberto Arrúa; Yamila Ruiz; Daniel Vancsik y Oscar Herrera Ahuad. Este último ex vicegobernador acompañando el binomio junto al gobernador Hugo Passalacqua en su primera gestión entre 2015 y 2019 y ex gobernador entre 2019 y 2023.

Según fuentes consultadas no se descarta que este nuevo bloque también cuente con la adhesión de legisladores formoseños y de San Luis, conformando un interbloque.

De hecho, ya cuenta con el visto favorable de los legisladores de Salta a través de su gobernador Gustavo Sáenz quien en declaraciones realizadas en Misiones la semana pasada, en ocasión del encuentro de gobernadores del NEA y NOA fue contundente. “Se terminaron los capangas en Misiones” (en referencia a Carlos Rovira).

El mandatario misionero también sumo a los senadores Carlos Arce (ex vicegobernador 2019-2023) y Sonia Rojas Decut.

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Romper con el absolutismo

En el marco del acto por la conmemoración del fallecimiento de San Martín, más allá de la reseña histórica Passalacqua fue contundente al definir al absolutismo como la pretensión de decidir unilateralmente “quién habla y quién no habla”, “qué tenés que decir y qué no tenés que decir” y “qué tenés que pensar y qué tenés que leer”.

“San Martín peleó contra ese absoluto. Entregó su vida para que no vuelva, para que se vaya de América”, afirmó.

También en forma crítica recordó las palabras del ex rey de Francia Luis XIV cuando afirmó “El Estado soy yo”.

Sin mencionarlo el gobernador en cierta forma se habría referido al ex conductor del ex Frente Renovador de la Concordia Social, el diputado provincial Carlos Rovira quien no consiguió el acompañamiento deseado tras la conformación del Frente Encuentro Misionero.

En el acto Passalacqua sumó, entre otros a los ex gobernadores Maurice Fabián Closs (2007-2015) y Oscar Herrera Ahuad (2019-2013), actual presidente del bloque de diputados nacionales Movimiento por lo que Viene. También estuvo el ex vicegobernador (2019-2023 y actual senador Carlos Arce.

Las rupturas de Rovira con Closs y Herrera Ahuad

Las diferencias políticas entre los ex gobernadores Closs y Herrera Ahuad con Rovira no es de ahora.

Con Closs las diferencias se iniciaron en 2014 cuando Rovira, como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia quiso decidir cuestiones económicas y financieras por encima del entonces gobernador.

Esto motivó el pedido de renuncia de parte de Closs al entonces ministro de Hacienda Daniel Hassan, hombre muy cercano a Rovira.

A partir de allí se tensó la relación Closs-Rovira, a tal punto que éste no lo tuvo en cuenta en la toma de resoluciones referentes al ex Frente Renovador de la Concordia Social, siendo Closs el vicepresidente primero.

La ruptura final se produjo en el 2019 con la fundación del ex Frente Renovador Neo 5.0. Closs era vicepresidente primero del Senado y ex co fundador del ex Frente Renovador en 2003. Rovira nunca lo convocó ni siquiera a una charla informal.

En cuanto a Herrera Ahuad, el comienzo del alejamiento con Rovira se habría producido en 2025 cuando fue en cierta forma alejado de la política oficialista provincial llevándolo como candidato a diputado nacional, haciéndole interrumpir su mandato como legislador provincial y su cargo de presidente (había asumido en el 2023).

Fuentes allegadas al legislador nacional aseguraron que el objetivo era sacarlo del ruedo político ante la posibilidad de que su imagen siga creciendo contra la imagen del actual vicegobernador Lucas Romero Spinelli hombre muy cercano a Rovira.

A diferencia del diputado provincial; Passalacqua es un político que permite el crecimiento de sus pares.

De hecho, lo demostró cuando fue participe de la conformación del ex Frente Renovador de la Concordia Social en 2003. Nunca exigió cargos y supo medir su tiempo político. Esto hizo que lograra ganar elecciones con más del 65 % de los votos. Inclusive no tiene desgaste con el correr de su mandato, solo descendió dos dígitos su imagen positiva.

La legislatura provincial

El mandatario por el momento logró conformar un bloque de 17 legisladores provinciales. 15 provienen del ex Frente Renovador de la Concordia Social, uno de Activar y otro de Por la Vida y los Valores. “Estamos convencidos que en las próximas semanas sumaremos más legisladores”; dijo uno de los disputados que se alineó políticamente con Passalacqua.

Por ahora Rovira cuenta con seis diputados. “Creemos que se le restarán en los próximos días dos o tres”; dijo el mismo legislador.

La Cámara de Diputados de Misiones cuenta con 40 legisladores.

Con la nueva conformación, el oficialismo misionero tiene la primera minoría. “Será una cámara más democrática, con mucho diálogo entre los bloques”; dijo en una entrevista con MDZ el presidente del bloque del Movimiento por lo que Viene Juan José Szychowski.

¿Rovira?

Por otra parte, se especula sobre qué hará políticamente Carlos Rovira.

Por lo pronto el jueves pasado faltó a la sesión ordinaria.

El ex gobernador (1999-2007) tuvo un fuerte poder político durante casi 23 años.

Luego de ser gobernador, fue presidente de la Legislatura Provincial hasta el 2023. Cargo que cedió, primero en favor de Oscar Herrera Ahuad y luego en el actual presidente Sebastián Macías. Fue Conductor del ex Frente Renovador de la Concordia Social hasta el 2023 y, luego del ex Frente Renovador Neo 5.0 hasta el 2026. En abril creó el Frente Encuentro Misionero, que no logró el apoyo que esperaba. “Lo creó en forma inconsulta, dejando de lado a los históricos del ex Frente Renovador de la Concordia Social y con una mirada cercana a la Libertad Avanza. Nosotros, más allá de ser ex radicales, ex justicialista o independiente siempre estamos al lado de la gente y todos sabemos que los libertarios están muy lejos de la gente”; dijo otro legislador del flamante bloque passalacquista proveniente del justicialismo.

Más adhesiones

El gobernador Passalacqua sigue sumando adhesiones.

Con el correr de los días se conocen las nuevas conformaciones de los bloques de la mayoría de los Concejos Deliberantes de los municipios que pertenecían al ex Frente Renovador.

También logró el apoyo de cámaras empresariales y de comercio; movimientos industriales; cooperativas eléctricas y agrarias y sindicatos. “Reconocemos en Passalacqua a un hombre abierto que nos escucha y con quien podemos elaborar trabajos en conjunto”; dijo un industrial tras un encuentro que mantuvo esta cámara días pasados en Casa de Gobierno.

Mientras tanto Passalacqua continúa recorriendo la provincia.

El viernes estuvo la localidad de San Antonio, frontera con Santo Antonio (Brasil) situada a unos 360 kilómetros de Posadas.

Allí celebró con el intendente Fausto Rojas y los residentes el 75 aniversario de su fundación.

En sus alocuciones en los aniversarios pueblerinos el mandatario se abstiene de hablar de política partidaria, sólo habla de gestión y del pueblo que visita. “Veo un pueblo en movimiento. Veo un pueblo que crece, que tiene ganas. Es el pueblo de San Antonio el que suda, el que se esmera, el que se esfuerza, que hace un destino común con los pueblos de enfrente” (en relación a la ciudad brasileña de Santo Antonio frontera ceca con la localidad misionera)

“A la vez Passalacqua nos ordena a no quedarnos ´atornillados´ en nuestros cómodos despachos; debemos recorrer la provincia e interiorizarnos ´in situ´ de los problemas de la gente; dijo un presidente de un organismo descentralizado