Alejandra Monteoliva admitió un fuerte aumento de los suicidios en las Fuerzas y apuntó al endeudamiento de los efectivos

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reconoció que los suicidios dentro de las Fuerzas aumentaron durante el último año y vinculó parte de esa situación con el endeudamiento de los efectivos. La funcionaria explicó que el problema también atraviesa al conjunto de la sociedad y sostuvo que el Gobierno trabaja sobre distintos factores relacionados con el bienestar del personal.

Monteoliva señaló que durante 2025 los casos dentro de las Fuerzas crecieron un 30% respecto de 2024; sin embargo, alejando su comentario de la polémica por la relación con la economía personal, ubicó esta situación dentro de un escenario más amplio a nivel país. En ese marco, explicó dos puntos: que la tasa registrada en Argentina llegó a 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes y que hace una década se registraban alrededor de 2.300 suicidios por año en el país versus los 5.300 casos que hay en la actualidad.

Captura de video No hay plata: el endeudamiento formal e informal Monteoliva explicó que las Fuerzas atraviesan distintos niveles de deuda y que esa situación forma parte de los factores que el Gobierno analiza. La ministra sostuvo que existen trabajadores que recurren a créditos y otras formas de financiamiento para afrontar sus gastos. También describió situaciones familiares que pueden aumentar la presión económica sobre los integrantes de las Fuerzas. Según explicó, algunos efectivos son los únicos integrantes del grupo familiar que cuentan con un recibo de sueldo y pueden quedar como garantes de otras personas.

El Gobierno trabaja además en medidas vinculadas con la salud mental y el acompañamiento del personal. Monteoliva afirmó que el tema forma parte de las políticas de bienestar y mencionó a las capellanías como uno de los espacios disponibles para la escucha directa de los efectivos.