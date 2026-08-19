Diputados cruzaron al embajador de Estados Unidos por el faltazo: "Ser guapo en WhatsApp y después no venir"

El embajador de Estados Unidos , Peter Lamelas , no se presentó este miércoles en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG de la Cámara de Diputados, donde lo esperaban para que diera explicaciones sobre las denuncias de "apriete" que formularon los directivos de una cooperativa eléctrica neuquina contra la sede diplomática, a la que acusaron de "intromisión" en su autonomía.

La semana pasada, representantes de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) sí concurrieron a la comisión, que preside el chaqueño Aldo Leiva (Unión por la Patria).

Allí exhibieron los mensajes que recibieron de diplomáticos estadounidenses y relataron la advertencia de que a los directivos de la entidad podrían revocarles las visas si avanzaban con el acuerdo comercial con Huawei.

La cooperativa mantiene actualmente proyectos con la empresa china vinculados a la expansión de la infraestructura de telecomunicaciones en la provincia: entre ellos, un tendido de fibra óptica en la zona de Vaca Muerta y la instalación de un centro de datos.

El encuentro duró poco. Leiva y el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, anticiparon que volverán a convocar públicamente a Lamelas, aunque sin fecha ni horario definidos: quedará sujeto a la disponibilidad del embajador.

Además del peronismo, participaron legisladores de Provincias Unidas y de la izquierda. La Libertad Avanza y sus aliados no asistieron.

A los cuestionamientos por la ausencia —y por no haber avisado que no iría— se sumaron las críticas al Gobierno y, en particular, al canciller Pablo Quirno, por no haberse pronunciado ni intervenido en el caso.

"Ser guapo en WhatsApp y después no venir"

Diputados

El diputado Pablo Todero (UP) amplió el reproche más allá del episodio con la cooperativa: "El embajador debería haber estado hoy no solo por lo que pasó con la cooperativa, sino por lo que hizo en AmCham, donde redobló la apuesta diciendo que ellos están viendo qué van a hacer con Vaca Muerta. Hizo un apriete ya a todas las empresas, al Gobierno nacional, los funcionarios, los cuales también tendrían que haber dicho algo. Pablo Quirno no ha dicho nada de cómo va a defender a los argentinos, no solo de Estados Unidos sino de cualquiera que quiera atentar la soberanía".

Martínez, por su parte, apuntó contra la falta de respuesta: "Ni siquiera confirmar la asistencia, ni siquiera decir 'no puedo'; eso es una decisión política de la embajada". Y agregó: "Se ha perdido una enorme oportunidad de esclarecer los hechos. ¿Qué cuesta comunicarse? Porque ser guapo en WhatsApp y después no venir a una reunión pública… me parece que esas son las cosas que tenemos que tratar de evitar".

El santafesino avisó además cuál será el criterio de la comisión: "En esta comisión, toda acción contra un actor de la economía social lo vamos a tomar como algo central". Y cerró con una expectativa: "Esperamos que lo de hoy sea un fallido y pronto lo podamos tener al embajador".