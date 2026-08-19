Con experiencia multifacética y amor por el arte, Nadin Montenegro habló sobre el teatro mendocino: "Nos falta ponermos más exigentes"

Vivir o trabajar del teatro nunca fue fácil en Argentina, mucho menos en Mendoza ; sin embargo, en la búsqueda de personas resilientes se encuentran los artistas de teatro y Nadin Montenegro es una de ellas. Destacada actriz, productora y creadora de contenido mendocina, habló con MDZ Show y contó un poco de su experiencia frente a su gran cantidad de facetas laborales dentro del arte menduco y cómo enfrenta las dificultades del mismo en la provincia.

Nadin es conocida por su labor al frente de NM Producciones Artísticas con la que trae reconocidas masterclasses de actuación a Mendoza. Algunas de ellas han tenido al frente a Juan Minujín, Federico D'Delia, Luis Machín, Esteban Prol, Fabián Vena, entre otros. Además de haber sido parte de grandes producciones teatrales como " ¿Y dónde está el galán?".

Te definis como actriz de voz, creadora de contenido, productora de teatro, todo relacionado a la exposicion y creatividad. ¿Cuando te diste cuenta que naciste para esto?

Tengo varias facetas, pero me defino más como actriz. Actriz de voz, productora, gestora cultural son algunas de mis facetas. Creo que a mi siempre me gustó la actuación y la vida misma me fue llevanto hacia eso.

Siendo actriz, ¿cuando encontraste o descubriste la idea de trabajar tras bambalinas organizando eventos teatrales? ¿Que es lo que te gusta de estas dos presentaciones?

Empecé haciendo seminarios y master class con una productora de otra provincia y después me di cuenta que todo el trabajo lo podía hacer por mis propios medios y sola asi que me abrí.

Masterclass que traen lo mejor del teatro a Mendoza

Organizás y producís masterclass con grandes figuras del teatro y tv argentina. Siendo actriz ¿como manejás la situación de pararte frente a grandes estrellas que has seguido siempre?

Teniendo en cuenta que yo los veía en la tele desde que soy muy chiquita, en el teatro también. Entiendo que siempre hay que preservar el respeto y el profesionalismo, teniendo en cuenta el rol que cumplo que es el de productora, el de gestora, el de traerlos y organizar toda la movida de las clases, entonces lo tomo con el profesionalismo que requiere. Además desde un punto de vista más relajado porque la idea es que el artista venga y disfrute de una experiencia completa en la provincia.

Nadin Montenegro junto a Juan Minujín en una masterclass. Instagram @nadin.montenegro

¿Cuál fue el mayor choque cultural o metodológico que presenciaste al traer a una figura consagrada a compartir aula con estudiantes locales?

No creo que sea un choque cultural, creo que son otros contenidos los que trae ese artista para enseñarnos. También es un ida y vuelta con los alumnos porque si bien es el artista el que viene a enseñar su experiencia, los alumnos aportan todo lo estudiado acá. Es una retroalimentación entre todas las partes que sirve para incorporar bien los conocimientos.

Históricamente, los grandes talleres y la formación obligaban al artista del interior a armar las valijas e irse a Buenos Aires. Al traer la formación a la provincia, ¿sentís que estás acortando la brecha o que el mercado mendocino todavía mira con cierto complejo de inferioridad a la capital?

Todo esto surgió con la idea de que generalmente muchos alumnos no pueden viajar a Buenos Aires por todos los gastos que implica. Al traerlos aunque sea uno, dos o tres días, se acorta un poco la brecha entre Mendoza y Buenos Aires.

Gran cantidad de artistas mendocinos apuestan a sus masterclass. Instagram @nadin.montenegro

El teatro mendocino ¿cómo se encuentra?

Con toda tu experiencia como artista desde el teatro y las redes, ¿cómo ves hoy el teatro en Mendoza sabiendo que no ha sido siempre una base del mismo como Mar del Plata o Carlos Paz?

Acá en Mendoza tenemos mucho talento, en serio mucho talento, pero creo nos falta a los artistas valorar más nuestro trabajo y ponernos más exigentes, por ejemplo, a la hora de cobrar una entrada por el laburo inmenso que hay detrás. Hay un talento y una dedicación enorme y hermosa, entonces creo que la vueltita de rosca sería por ese lado.

Sin lugar a dudas, Nadin tiene toda la experiencia sobre el teatro. Aquí sobre las tablas. Instagram @nadin.montenegro

Desde tu lugar ¿cómo impulsarías el teatro en Mendoza y cómo lo facilitarias a traves de las redes sociales de alguna manera diferente?

Lo impulsaría con muchísima más difusión y no solo en las redes sociales, sino también en la vía pública. Sé que implica presupuesto, pero podemos encontrarle una vuelta siento un poquito más creativos.

Tenés la experiencia de estar de los dos lados del mostrador (arriba de las tablas y en la producción). Si tuvieras el poder de cambiar una sola cosa del ecosistema cultural de Mendoza para que los actores no tengan que bifurcarse en mil oficios para sobrevivir, ¿qué cambiarías?

Esto sería más complejo (...) porque es complicado que solo se cambie una cosa para que cambie la situación en general. Son pocos loss artistas que pueden vivir solamente de la actuación, asi que si me preguntas qué cambiaría sería imposible de responder porque son muchas las cosas que hay que cambiar. También pienso que vivir solo de la actuación requiere una cuota de suerte además de la disciplina y dedicación; la realidad es que muchas cosas suceden en Buenos Aires y no acá, es así, nos toca seguir laburando e insistiendo, tener muy en claro cuál es el Norte y no parar hasta conseguirlo.