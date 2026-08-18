Luciano Cáceres, entre el miedo y los desafíos: "Nosotros queremos gustar"

No importa la cantidad de funciones, ni los escenarios recorridos, ni los tantos personajes interpretados. Después de 38 años como actor, el miedo sigue estando para Luciano Cáceres . Y no es solamente el vértigo de salir solo a escena, sino que aparece una pregunta mucho más difícil de esquivar: si el público realmente va a querer verlo. “Nosotros queremos gustar, queremos que la gente nos quiera ver”, admite.

Hoy, Cáceres atraviesa una nueva etapa en su carrera con el unipersonal Paraíso . Después de más de 250 funciones de Muerde y de haber recorrido más de 90 ciudades , volvió a apostar por este formato, aunque desde un lugar diferente. En esta obra propone otra estética con cámaras en vivo y proyecciones. Cuenta la historia de un hombre que recibe un trasplante de corazón y ese nuevo latido le muestra que lleva dentro la memoria de su donante. Es un espectáculo que interpela la masculinidad.

“El cagazo continúa, estar solito en el escenario”, reconoce. Sin embargo, asegura que aprendió a encontrar en el público a sus mejores compañeros. Y ese miedo, también está cuando habla de las decisiones profesionales que tomó a lo largo de los años. Cuenta que muchas veces recibe propuestas para repetir un tipo de personaje que ya demostró que funciona, pero prefiere arriesgarse. Incluso puede elegir un antagonista antes que un protagonista si siente que el papel le permite explorar algo nuevo.

Cuando mira hacia atrás y tiene que elegir sus mejores trabajos, los dos unipersonales aparecen arriba de todo. Después menciona Gato Negro, Operación México y Punto Muerto en cine, y El Elegido en televisión. Pero más que el ranking, lo que explica es por qué el teatro ocupa un lugar especial: “En el teatro hay algo ahí que no lo arregla otro. No se arregla en post producción”. Cada función lo pone frente a un nuevo desafío.

Y Mendoza tuvo un papel importante en su recorrido. “Fue la que nos dio la visibilidad para que eso ocurra”, reconoce al recordar el salto de Muerde desde una sala chica hasta un escenario como el del Teatro Plaza. También recuerda aquella función frente a unas mil personas y cómo el tamaño de la sala permitió que el público se expresara con otra intensidad.

La charla va y viene entre lo profesional y su vida personal. Sobre un momento que marcó un antes y un después, responde sin dudar: “El nacimiento de mi hija, en todo sentido”. Habla del amor que descubrió con ella y de cómo esa experiencia lo conectó con lo esencial. También recuerda la muerte de su madrina, en pandemia, mientras él estaba filmando en Roma. Una pérdida que lo encontró lejos de su familia. Pero aquella experiencia quedó atravesada por otra sensación: la de estar cumpliendo un sueño que tenía desde los cinco años cuando su papá le compartió cine.

Después de casi cuatro décadas de oficio, Cáceres no parece interesado en instalarse en un lugar cómodo. Al contrario, cuando piensa en lo que viene habla de personajes con historia, con heridas y con algo que todavía puedan transformar. “Creo que se vienen esos personajes que son los más interesantes: los de las segundas oportunidades”, asegura. Paraíso es apenas el punto de partida de una conversación mucho más amplia: la de un actor que sigue teniendo miedo, que todavía quiere gustar y que, justamente por eso, sigue eligiendo arriesgarse.

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Milagros Lostes y Julieta Caballero - MDZ

Para agendar

Paraíso

Única función en Mendoza: sábado 22, a las 21, en Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz). Entradas en EntradaWeb y en la boletería de la sala.