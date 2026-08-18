Natalia Oreiro y Adrián Suar arrasan en el cine: los sorprendentes números que alcanzaron con Yo, Narciso en su primera semana

La nueva comedia romántica protagonizada por Natalia Oreiro y Adrián Suar se convirtió en un fenómeno de público y ya acumula números sorprendentes.

Natalia Oreiro y Adrián Suar son los protagonistas de Yo, Narciso, la comedia romántica que se estrenó el pasado jueves 13 de agosto.

El cine argentino sumó una nueva propuesta con Yo, narciso, la comedia romántica dirigida por Adrián Suar que llegó a las salas el pasado 13 de agosto. La película está protagonizada por el propio Suar y Natalia Oreiro, quienes encabezan una historia que combina romance y humor a partir de una particular mirada sobre el narcisismo.

La trama se centra en Roció Flores (Natalia Oreiro) una profesora de sociología y Máximo Rey (Adrián Suar) un cirujano plástico que se conocen y establecen un vínculo atravesado por los intereses de ella. Rocio decide utilizar su relación con él para llevar adelante un estudio sobre el narcisismo.

Mirá el tráiler de Yo, Narciso Además de Suar y Oreiro, el elenco reúne a reconocidas figuras de la escena argentina. Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Camila Peralta, Andy Chango, Patricia Viggiano, Eleonora Wexler y Moria Casán forman parte de la producción, junto con Fernanda Metilli, Lula Mangone, Juan Isola, Natalia Carulias y Jessica Abouchain.

Con una duración de 95 minutos, la película cuenta con un guion escrito por Adrián Suar y Pablo Solarz. La producción está a cargo de Suar, Pablo Bossi, Agustín Bossi y Pol Bossi.