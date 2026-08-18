Luisana Lopilato se robó todos los suspiros con una bikini negra que hizo explotar Instagram: las fotos

Luisana Lopilato se tomó un descanso de sus grabaciones en España y deslumbró a todos con un look playero que promete ser tendencia

Luisana Lopilato volvió a captar todas las miradas con un look de playa que combina elegancia y algunas de las tendencias que prometen imponerse durante el próximo verano. La actriz compartió en sus redes sociales una serie de fotos tomadas durante un descanso de las grabaciones del proyecto que actualmente realiza en España.

Para disfrutar de unos minutos de relax, eligió una bikini negra de textura brillante que se destacó por un detalle particular: grandes arandelas metálicas plateadas que aportaron un toque distintivo al conjunto. El diseño está compuesto por un corpiño strapless, con una única argolla ubicada en el centro, y una bombacha clásica que incorpora una pieza metálica a cada lado.

Durante una pausa de sus grabaciones en Europa, la actriz disfrutó de la playa. Instagram Luisanalopilato. La artista con la bikini negra que promete imponerse este verano. Instagram Luisanalopilato. El modelo elegido por la actriz reúne varios elementos que ya aparecen entre las tendencias de la temporada. El negro, los acabados con brillo y los accesorios metálicos se combinan en una propuesta sencilla, pero con detalles protagonistas que también anticipan lo que se verá durante el verano 2027.

Para completar el look, Luisana optó por mantener un estilo descontracturado. Llevó una vincha negra de tela para despejarse el rostro y acompañó el outfit con un maquillaje natural, apenas marcado por máscara de pestañas y un labial en tono rosa suave.

Luisana se robó todas las miradas. Instagram Luisanalopilato. La publicación de Lopilato ya tiene más de 60 mil me gustas. Instagram Luisanalopilato. La publicación no tardó en generar repercusión entre sus seguidores y superó los 60 mil likes. En los comentarios, la actriz recibió una gran cantidad de elogios por su belleza y por las fotografías que compartió desde España.