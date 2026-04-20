Luisana Lopilato y un look muy original para los días grises

Los días grises no son impedimento para llevar un look divertido como el que lució Luisana Lopilato. Mirá las fotos en la nota.

En medio de un día de lluvia, Luisana Lopilato resolvió su look desde una lógica que fue más allá de lo meramente funcional.

La actriz, que atraviesa un presente laboral intenso marcado por su debut como productora con "La Caja Azul", transformó una prenda típica del invierno para que el abrigo dejara de ser un complemento y se convirtiera en el eje de todo el estilismo.

La elegida fue una campera puffer en tono rosa pastel, que apareció intervenida con apliques tridimensionales en forma de flores. Esa intervención resignificó por completo la prenda, logrando un resultado lúdico que remitió a lo romántico.

Debajo, Luisana construyó una base monocromática en la misma gama de color y lució un buzo liviano en un rosado más intenso. El conjunto, pensado para un día gris, es un ejemplo de que incluso las condiciones climáticas adversas pueden ser una excusa para jugar con el estilo.