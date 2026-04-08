Luisana Lopilato brilló en la red carpet: qué se puso y a dónde fue

Mirá las fotos del look de Luisana Lopilato que conquistó la premiere de "La Caja Azul". Encontrá todos los detalles en la nota.

Luisana Lopilato protagonizó la red carpet de “La Caja Azul” en la premiere del film, como figura central del proyecto. La argentina ocupó un lugar especial, puesto que no solo encabezó la presentación oficial sino que también se convirtió en la principal embajadora del proyecto, una presencia que se sintió tanto en lo discursivo como en lo visual.

Su elección de vestuario acompañó ese rol, y para la ocasión apostó por un traje sastrero entallado de la firma Merabi, compuesto por un saco y un pantalón negro intervenidos con incrustaciones de brillos. La superficie del diseño se destacó por un trabajo íntegro de pedrería, que generó un efecto luminoso constante bajo la luz. Este tipo de textura elevó el look a un registro perfecto para alfombras rojas o eventos de noche.

El calzado, aunque apenas visible por el largo del pantalón Oxford, contaba con una terminación en punta, y era también en color negro para no interrumpir la continuidad visual, lo que siempre ayuda a alargar la figura y mantener la armonía general.