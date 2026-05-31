Hamburguesa: conocé la increíble historia detrás de esta delicia

Conocé la curiosa historia detrás del Día de la Hamburguesa, que tiene orígenes que se debaten entre Europa y América.

Cada 28 de mayo, en la Argentina y en todo el mundo, se celebra el Día de la Hamburguesa, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más populares y universales; un clásico que trasciende fronteras, edades y clases sociales, y que puede ser tan gourmet como callejero.

La historia detrás de la hamburguesa: La hamburguesa tiene su origen en un hecho puntual ocurrido en 1900, cuando Louis Lassen, un inmigrante alemán que trabajaba en un restaurante de New Haven, Connecticut, realizó un plato por pedido especial de un cliente que exigía algo simple y para comer al paso, lo que lo llevó a juntar carne, pan, tomate, lechuga y queso, creando así la primera hamburguesa de la historia tal como la conocemos hoy.

Hamburguesas vegetarianas de soja fáciles Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa en 1900 en New Haven, pero no hay pruebas de que haya sido un 28 de mayo, aunque igual lo celebramos.

La idea del cocinero fue tan efectiva que su restaurante, Louis' Lunch, todavía se mantiene en funcionamiento en la actualidad, y su creación se convirtió con el paso del tiempo en un referente de la cultura estadounidense, aunque sus orígenes se disputan: se dice que los antecedentes de la hamburguesa podrían remontarse al imperio romano, donde se consumía un tipo de plato similar, y también se sugiere que su lugar de creación fue en la ciudad alemana de Hamburgo (de donde deriva el nombre "hamburguesa"), siendo los inmigrantes alemanes quienes llevaron consigo la receta a los Estados Unidos en el siglo XIX, donde se popularizaría gracias a figuras como Lassen.

No existen certezas acerca de los orígenes del Día de la Hamburguesa como efeméride global, y algunas teorías afirman que se trata del año 1900 cuando Lassen sirvió por primera vez su creación, pero no se han encontrado registros que asocien al 28 de mayo con este suceso.