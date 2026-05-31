Estos son los números de la suerte para hoy domingo 31 de mayo
Te los informamos en esta nota. También te comunicamos el proverbio japonés del día y una cita interesante para que la pongas en práctica.
Vivimos tiempos de cambio y mucha gente encuentra en la astrología y el horóscopo la posibilidad de sentirse guiada por un consejo. En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy.
La idea es que este dato te sirva para incorporarlo en actividades que te transmitan buena energía ya sea visualizándolos o haciendo un ejercicio mental o lúdico.
Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número para que su energía positiva se derrame en el hogar.
También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.
Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que te acompañe hoy.
La cita motivacional del día de hoy
“Da siempre lo mejor de ti mismo. Lo que plantas ahora se cosechará más tarde". - Og Mandino.
El proverbio japonés de hoy
"Si te mezclas con bermellón... saldrás rojo”.
Los números de la suerte de cada signo
Aries
5, 17, 21, 30, 36, 42
Tauro
3, 18, 25, 33, 41, 45
Géminis
7, 14, 26, 30, 37, 49
Cáncer
5, 13, 21, 32, 36, 44
Leo
6, 11, 24, 31, 40, 46
Virgo
3, 18, 25, 28, 33, 47
Libra
2, 19, 24, 37, 39, 43
Escorpio
5, 18, 21, 22, 36, 40
Sagitario
7, 12, 16, 23, 37, 44
Capricornio
5, 11, 14, 21, 30, 48
Acuario
2, 19, 23, 27, 36, 42
Piscis
5, 14, 21, 30, 35, 41