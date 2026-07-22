Mousse de chocolate vegana: la receta fácil que te sorprenderá

Esta mousse de chocolate es la prueba de que los huevos son opcionales cuando tenés un bote de garbanzos en la alacena. El secreto de la receta está en el aquafaba, ese líquido que queda en la lata de garbanzos y que, increíblemente, monta como las claras de huevo hasta formar picos firmes y brillantes. Mezclado con chocolate negro derretido, se transforma en una mousse aireada, densa y con el sabor intenso del cacao que se derrite en la boca sin dejar rastro de legumbre. ¡Manos a la obra!