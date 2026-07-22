Mousse de chocolate vegana: la receta fácil que te sorprenderá
Descubrí la receta vegana de mousse de chocolate que utiliza un ingrediente inesperado para una textura exquisita.
Esta mousse de chocolate es la prueba de que los huevos son opcionales cuando tenés un bote de garbanzos en la alacena. El secreto de la receta está en el aquafaba, ese líquido que queda en la lata de garbanzos y que, increíblemente, monta como las claras de huevo hasta formar picos firmes y brillantes. Mezclado con chocolate negro derretido, se transforma en una mousse aireada, densa y con el sabor intenso del cacao que se derrite en la boca sin dejar rastro de legumbre. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (4 porciones)
- 150 gramos de chocolate negro vegano (mínimo 70% cacao)
- 1 lata de garbanzos (400 gramos), solo el líquido (aquafaba), frío de la heladera
- 2 cucharadas de azúcar impalpable
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Ralladura de chocolate o frutos rojos para decorar
Paso a paso de la receta
- Abrí la lata de garbanzos y colá el líquido en un bowl grande. Reservá los garbanzos para otra receta (hummus, ensalada, curry). Medí que tengas aproximadamente 120-150 ml de aquafaba. Llevá el bowl a la heladera 30 minutos antes de empezar: cuanto más frío, mejor monta.
- Picá el chocolate en trozos pequeños. Derretilo a baño María o en el microondas en tandas de 30 segundos, revolviendo entre cada tanda, hasta que queda completamente líquido y tibio. Dejá enfriar a temperatura ambiente pero que no se endurezca: tiene que estar líquido y tibio cuando lo incorpores al aquafaba.
- Sacá el bowl de aquafaba frío de la heladera. Agregá la pizca de sal. Con batidora eléctrica a velocidad media-alta, empezá a batir. A los 3-4 minutos va a empezar a espumar. A los 5-6 minutos va a formar picos suaves. Agregá el azúcar impalpable de a poco mientras seguís batiendo. Seguí batiendo por 2-3 minutos más hasta que forme picos firmes y brillantes, como merengue. Si levantás el batidor y el pico se mantiene derecho sin caer, está listo.
- Verté el chocolate derretido tibio sobre el aquafaba montado. Agregá la vainilla si usás. Mezclá con movimientos envolventes y suaves, como cuando se incorpora harina a un batido. No batás porque se baja. Tenés que obtener una mezcla homogénea de color chocolate, con aire todavía. Si quedan vetas de chocolate, no pasa nada, porque se van a integrar en la heladera.
- Verté la mousse en copas individuales o en un bowl grande. Golpeá suavemente contra la mesa para eliminar burbujas grandes. Tapá con film y llevá a la heladera por mínimo 4 horas, idealmente toda la noche.
- Sacá de la heladera 10 minutos antes de servir para que no esté demasiado fría. Decorá con ralladura de chocolate, frutos rojos, o unas hojas de menta. La textura debe ser firme por fuera y cremosa al hundir la cuchara. Si quedó muy densa, dejala más tiempo a temperatura ambiente; si quedó muy líquida, necesitaba más tiempo de batido del aquafaba o el chocolate estaba demasiado caliente.