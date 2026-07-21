Glaseado sin azúcar con queso crema: la receta de cocina que hace brillar cualquier budín
Budines, tortas, muffins y cupcakes lucen espectaculares con este glaseado sin azúcar y queso crema, una alternativa saludable y fácil de preparar.
Este glaseado sin azúcar con queso crema es una de esas recetas ideales para darle un toque elegante y delicioso a budines, tortas, muffins y cupcakes. Su textura cremosa y su sabor suave lo convierten en una cobertura perfecta para quienes buscan disfrutar de un postre sin azúcares agregados. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina saludable, este glaseado se destaca por ser muy fácil de preparar y por combinar a la perfección con preparaciones de limón, zanahoria, almendras, naranja o vainilla. En apenas unos minutos tendrás una cobertura cremosa, liviana y deliciosa.
FICHA
Ingredientes
- 200 gr de queso crema descremado
- 2 cucharadas de yogur griego natural sin azúcar
- Edulcorante en polvo apto para repostería a gusto
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de jugo de limón (opcional)
- Colocá el queso crema en un bowl y batilo unos minutos hasta que quede bien liso.
- ncorporá el yogur griego, el edulcorante, la vainilla y, si lo deseás, el jugo de limón.
- Mezclá o batí hasta obtener una crema homogénea, suave y sin grumos.
- Si preferís un glasé más firme, llevalo a la heladera durante 20 a 30 minutos antes de utilizarlo.
- Cubrí el budín, la torta o los muffins únicamente cuando estén completamente fríos.