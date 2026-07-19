Presenta:

Tendencias

|

Albóndigas

Albóndigas con salsa barbacoa: una de las recetas estrella en tu cocina

Las albóndigas con salsa barbacoa son una opción deliciosa y fácil para salir de la rutina, ideales para acompañar con puré, papas o arroz.

Candela Spann

Albóndigas con salsa barbacoa: esta receta desaparece antes de llegar a la mesa

Albóndigas con salsa barbacoa: esta receta desaparece antes de llegar a la mesa

Shutterstock

Las albóndigas con salsa barbacoa es una de esas recetas que combinan el sabor casero de siempre con un toque irresistible de salsa barbacoa. Jugosas por dentro, caramelizadas por fuera y llenas de sabor, son ideales para servir con puré, papas, arroz o incluso dentro de un sándwich. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina moderna, son perfectas para salir de la rutina sin complicarse. La mezcla de carne bien condimentada con una salsa barbacoa casera convierte a estas albóndigas en un plato que conquista tanto a chicos como a grandes.

FICHA

Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Internacional

Ingredientes

  • 500 gr de carne picada vacuna 500 gr de carne picada vacuna
  • 1 huevo 1 huevo
  • 80 gr de pan rallado 80 gr de pan rallado
  • 2 dientes de ajo picados 2 dientes de ajo picados
  • 2 cucharadas de perejil picado 2 cucharadas de perejil picado
  • 50 gr de queso rallado 50 gr de queso rallado
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 200 ml de salsa barbacoa (para la salsa barbacoa) 200 ml de salsa barbacoa (para la salsa barbacoa)
  • 100 ml de salsa de tomate (salsa barbacoa) 100 ml de salsa de tomate (salsa barbacoa)
  • 2 cucharadas de miel (para la salsa barbacoa) 2 cucharadas de miel (para la salsa barbacoa)
  • 1 cucharada de mostaza (para la salsa barbacoa) 1 cucharada de mostaza (para la salsa barbacoa)
  • 50 ml de agua (para la salsa barbacoa) 50 ml de agua (para la salsa barbacoa)
Pasos
  • Mezclá la carne picada con el huevo, el pan rallado, el ajo, el perejil, el queso rallado, el pimentón, la sal y la pimienta hasta obtener una preparación homogénea.
  • Formá albóndigas del mismo tamaño para asegurar una cocción pareja.
  • Doralas en una sartén con un chorrito de aceite durante 8 a 10 minutos, girándolas para que se cocinen de todos los lados.
  • En un bowl mezclá la salsa barbacoa, la salsa de tomate, la miel, la mostaza y el agua.
  • Volcá la salsa sobre las albóndigas y cociná a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, revolviendo de vez en cuando para que se impregnen bien y la salsa reduzca ligeramente.
  • Serví las albóndigas bien calientes con puré de papas, arroz blanco, papas fritas o una ensalada fresca.

Archivado en

Notas Relacionadas