Albóndigas con salsa barbacoa: una de las recetas estrella en tu cocina
Las albóndigas con salsa barbacoa son una opción deliciosa y fácil para salir de la rutina, ideales para acompañar con puré, papas o arroz.
Las albóndigas con salsa barbacoa es una de esas recetas que combinan el sabor casero de siempre con un toque irresistible de salsa barbacoa. Jugosas por dentro, caramelizadas por fuera y llenas de sabor, son ideales para servir con puré, papas, arroz o incluso dentro de un sándwich. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina moderna, son perfectas para salir de la rutina sin complicarse. La mezcla de carne bien condimentada con una salsa barbacoa casera convierte a estas albóndigas en un plato que conquista tanto a chicos como a grandes.
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Sartén
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Internacional
Ingredientes
- 500 gr de carne picada vacuna
- 1 huevo
- 80 gr de pan rallado
- 2 dientes de ajo picados
- 2 cucharadas de perejil picado
- 50 gr de queso rallado
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 200 ml de salsa barbacoa (para la salsa barbacoa)
- 100 ml de salsa de tomate (salsa barbacoa)
- 2 cucharadas de miel (para la salsa barbacoa)
- 1 cucharada de mostaza (para la salsa barbacoa)
- 50 ml de agua (para la salsa barbacoa)
Pasos
- Mezclá la carne picada con el huevo, el pan rallado, el ajo, el perejil, el queso rallado, el pimentón, la sal y la pimienta hasta obtener una preparación homogénea.
- Formá albóndigas del mismo tamaño para asegurar una cocción pareja.
- Doralas en una sartén con un chorrito de aceite durante 8 a 10 minutos, girándolas para que se cocinen de todos los lados.
- En un bowl mezclá la salsa barbacoa, la salsa de tomate, la miel, la mostaza y el agua.
- Volcá la salsa sobre las albóndigas y cociná a fuego bajo durante 15 a 20 minutos, revolviendo de vez en cuando para que se impregnen bien y la salsa reduzca ligeramente.
- Serví las albóndigas bien calientes con puré de papas, arroz blanco, papas fritas o una ensalada fresca.