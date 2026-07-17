¡Probaste patatas bravas? una receta española quees simple y rendidora
Las patatas bravas, un ícono de la gastronomía española, son una opción fácil, rendidora y muy simples de preparar. Para que las disfrutes en casa.
Las patatas bravas son una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía española. Con papas doradas y crocantes por fuera, tiernas por dentro y una salsa brava ligeramente picante, este clásico es perfecto para compartir como tapa, entrada o guarnición en cualquier reunión. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina española, las patatas bravas son un infaltable de bares y restaurantes. Prepará estas papas que son muy crocantes y que acompañadas con la salsa casera, les va a gustar a todos
FICHA
Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española
Ingredientes
- 800 gr de papas (para las patatas)
- 3 cucharadas de aceite de oliva (para las patatas)
- Sal a gusto (para las patatas)
- Pimienta a gusto (para las patatas)
- 2 cucharadas de aceite de oliva (salsa brava)
- 2 dientes de ajo picados (para la salsa brava)
- 1 cucharada de pimentón dulce (para la salsa brava)
- ½ cucharadita de pimentón picante (para la salsa brava)
- 1 cucharada de harina (para la salsa brava)
- 300 ml de caldo de verduras (para la salsa brava)
- 2 cucharadas de salsa de tomate (para la salsa brava)
- Sal a gusto (para la salsa brava)
Pasos
- Precalentá el horno a 220 °C.
- Lavá las papas, cortalas en cubos grandes y mezclalas con el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
- Distribuilas sobre una placa y hornealas durante 35 a 40 minutos, dándolas vuelta a mitad de la cocción para que queden doradas de todos lados.
- Mientras tanto, prepará la salsa brava. Rehogá el ajo en el aceite, incorporá el pimentón dulce, el pimentón picante y la harina. Cociná durante un minuto.
- Agregá el caldo y la salsa de tomate, mezclando constantemente hasta obtener una salsa espesa. Condimentá con sal.
- Serví las papas recién salidas del horno y cubrilas con la salsa brava caliente.