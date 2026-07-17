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¡Probaste patatas bravas? una receta española quees simple y rendidora

Las patatas bravas, un ícono de la gastronomía española, son una opción fácil, rendidora y muy simples de preparar. Para que las disfrutes en casa.

Candela Spann

Patatas bravas: una de las recetas que nos ofrece la cocina española

Patatas bravas: una de las recetas que nos ofrece la cocina española

Las patatas bravas son una de las recetas más emblemáticas de la gastronomía española. Con papas doradas y crocantes por fuera, tiernas por dentro y una salsa brava ligeramente picante, este clásico es perfecto para compartir como tapa, entrada o guarnición en cualquier reunión. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina española, las patatas bravas son un infaltable de bares y restaurantes. Prepará estas papas que son muy crocantes y que acompañadas con la salsa casera, les va a gustar a todos

FICHA

Tiempo de cocción
40 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
55 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 800 gr de papas (para las patatas) 800 gr de papas (para las patatas)
  • 3 cucharadas de aceite de oliva (para las patatas) 3 cucharadas de aceite de oliva (para las patatas)
  • Sal a gusto (para las patatas) Sal a gusto (para las patatas)
  • Pimienta a gusto (para las patatas) Pimienta a gusto (para las patatas)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva (salsa brava) 2 cucharadas de aceite de oliva (salsa brava)
  • 2 dientes de ajo picados (para la salsa brava) 2 dientes de ajo picados (para la salsa brava)
  • 1 cucharada de pimentón dulce (para la salsa brava) 1 cucharada de pimentón dulce (para la salsa brava)
  • ½ cucharadita de pimentón picante (para la salsa brava) ½ cucharadita de pimentón picante (para la salsa brava)
  • 1 cucharada de harina (para la salsa brava) 1 cucharada de harina (para la salsa brava)
  • 300 ml de caldo de verduras (para la salsa brava) 300 ml de caldo de verduras (para la salsa brava)
  • 2 cucharadas de salsa de tomate (para la salsa brava) 2 cucharadas de salsa de tomate (para la salsa brava)
  • Sal a gusto (para la salsa brava) Sal a gusto (para la salsa brava)
Pasos
  • Precalentá el horno a 220 °C.
  • Lavá las papas, cortalas en cubos grandes y mezclalas con el aceite de oliva, la sal y la pimienta.
  • Distribuilas sobre una placa y hornealas durante 35 a 40 minutos, dándolas vuelta a mitad de la cocción para que queden doradas de todos lados.
  • Mientras tanto, prepará la salsa brava. Rehogá el ajo en el aceite, incorporá el pimentón dulce, el pimentón picante y la harina. Cociná durante un minuto.
  • Agregá el caldo y la salsa de tomate, mezclando constantemente hasta obtener una salsa espesa. Condimentá con sal.
  • Serví las papas recién salidas del horno y cubrilas con la salsa brava caliente.

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