Patatas a la Riojana: La receta española que conquista tu cocina
Las patatas a la riojana, un plato tradicional español, combinan ingredientes sencillos como papas, chorizo y pimentón para un guiso reconfortante.
Las patatas a la riojana son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, especialmente de la región de La Rioja. Esta es una de las recetas que combina ingredientes humildes como papas, chorizo y pimentón para crear un guiso reconfortante, lleno de sabor y perfecto para los días más frescos.
Transmitidas de generación en generación, las patatas a la riojana ocupan un lugar destacado dentro de la cocina casera española. Su preparación sencilla y el intenso sabor que aporta el chorizo hacen de este plato una opción ideal para quienes buscan comidas tradicionales y contundentes. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 250 g de chorizo riojano o chorizo para cocinar
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 pimiento rojo
- 1 cucharada de pimentón dulce
- 1 hoja de laurel
- 750 ml de caldo de verduras o agua
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal al gusto