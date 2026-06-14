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Patatas a la Riojana: La receta española que conquista tu cocina

Las patatas a la riojana, un plato tradicional español, combinan ingredientes sencillos como papas, chorizo y pimentón para un guiso reconfortante.

Candela Spann

Patatas a la Riojana La receta española que conquista tu cocina

Patatas a la Riojana La receta española que conquista tu cocina

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Las patatas a la riojana son uno de los platos más tradicionales de la gastronomía española, especialmente de la región de La Rioja. Esta es una de las recetas que combina ingredientes humildes como papas, chorizo y pimentón para crear un guiso reconfortante, lleno de sabor y perfecto para los días más frescos.

Transmitidas de generación en generación, las patatas a la riojana ocupan un lugar destacado dentro de la cocina casera española. Su preparación sencilla y el intenso sabor que aporta el chorizo hacen de este plato una opción ideal para quienes buscan comidas tradicionales y contundentes. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Guisado
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Española

Ingredientes

  • 1 kg de papas 1 kg de papas
  • 250 g de chorizo riojano o chorizo para cocinar 250 g de chorizo riojano o chorizo para cocinar
  • 1 cebolla 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo 2 dientes de ajo
  • 1 pimiento rojo 1 pimiento rojo
  • 1 cucharada de pimentón dulce 1 cucharada de pimentón dulce
  • 1 hoja de laurel 1 hoja de laurel
  • 750 ml de caldo de verduras o agua 750 ml de caldo de verduras o agua
  • 3 cucharadas de aceite de oliva 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal al gusto Sal al gusto
Pasos

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