Nunca la viste: Mario Pergolini recordó sus alocadas noches con Charly García y mostró una foto inédita

Tras recibir un cálido saludo del músico, el presentador rememoró anécdotas de vestuario, pactos de silencio y fotos retro que hoy avergüenzan a su entorno.

Mario Pergolini agradeció al aire el gesto de Charly García y repasó décadas de amistad. / Captura Eltrece

Mario Pergolini inició la mañana en Otro día perdido con un relato cargado de complicidad, humor cotidiano y recuerdos compartidos junto a Charly García. El conductor de Eltrece agradeció un saludo enviado por el músico y celebró la amistad que sostienen desde hace décadas lejos de las cámaras.

Una amistad poco conocida: Pergolini y García Durante la emisión, el presentador remarcó el pacto implícito de discreción que guardan sobre los momentos compartidos en la intimidad. “Nunca hemos contado nada”, subrayó al destacar la lealtad que mantiene con el ícono del rock nacional.

Sin embargo, la conversación derivó hacia una antigua fotografía tomada durante un cumpleaños de García en los años ochenta. La imagen provocó la risa del equipo en el estudio y sirvió de pie para una divertida confesión sobre la dinámica con su familia.

“Ven la foto y decís: ‘Mamita’. Y abajo dice: ‘Así empezaba la noche’, y la foto éramos todos…”, relató entre risas. Acto seguido, explicó el dilema que le genera ese archivo frente a la mirada inquisitiva de sus herederos.

Charly García durante el festejo de su cumpleaños en 2025 junto al Zorrito Von Quintiero. Captura Archivo “Me pasaba siempre, sobre todo con el mayor. Cada vez que le gritaba, me mostraba una tapa de Rolling Stone”, lanzó con ironía sobre la autoridad paterna. Y remató divertido: “Hay que educar hijos así después, ¿eh? Cuando uno se sacó esa foto no pensaba que iba a tener hijos. Después cuando le decís a tus hijos algo, sacan la foto”.