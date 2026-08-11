Vuelve a Buenos Aires la obra que transformó el teatro musical independiente

La Desgracia regresa a Buenos Aires con una nueva temporada. El musical se presenta en el Paseo La Plaza desde este martes 11 de agosto.

El teatro musical independiente argentino vuelve a tener en cartel a una de sus propuestas más reconocidas. La Desgracia, el musical creado por Juan Martín Delgado y Francisco Martínez Castro, comienza una nueva temporada en Buenos Aires. La obra se presenta desde este martes 11 de agosto en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.

La historia transcurre en Terranova, un pequeño pueblo conservador donde aparece una enfermedad mortal de transmisión sexual conocida como “la desgracia”. El conflicto crece cuando Anita, la hija de la intendente, es internada luego de contraer la enfermedad. Poco después, el único médico del lugar aparece muerto en su consultorio, justo después de haber encontrado una posible cura.

A partir de ese momento, la obra combina misterio, humor y música para desarrollar una trama atravesada por el fanatismo, la culpa, los prejuicios y los conflictos personales. La propuesta utiliza elementos de la farsa y la parodia para abordar temas vinculados con la religión y la política. Las canciones también tienen un papel central y permiten conocer los deseos y contradicciones de los personajes.

Mariano Condoluci y Patricio Witis en La Desgracia, el musical que hoy comienza su novena temporada. Francisco Justiniano La Desgracia se estrenó en agosto de 2017 en el Galpón de Guevara. Luego, dio el salto al circuito comercial en calle Corrientes. A lo largo de los años, la obra recibió reconocimientos y nominaciones dentro del teatro musical argentino. Entre ellos se encuentra el Premio Luisa Vehil a Mejor Espectáculo Musical y varias nominaciones a los Premios Hugo y Trinidad Guevara.

Quiénes conforman el elenco de este musical La nueva temporada cuenta con Mariano Condoluci, Andrea Lovera, Patricio Witis, Mariel Percossi, Georgina Tirotta, Miguel Gómez Vicari, Antonella Fittipaldi, Lucía Perdigón, Florencia Diez, Azul “Achu” Mazzeo, Joaquín Catarineu y Alejandro Justiniano. Ramiro Gelvez y Yami Church participan como swings. La dirección general y la coreografía están a cargo de Juan Martín Delgado, mientras que Francisco Martínez Castro dirige la música.