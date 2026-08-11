Esta serie de 8 episodios combina ciencia ficción y terror de forma única, y es ideal para los fans de Alien

Si estás buscando una buena serie para ver en streaming , y sos fanático de la ciencia ficción y el terror, este es un título que no podés pasar por alto. Hablamos de Alien: Earth , una ficción creada por Noah Hawley que lleva por primera vez el universo de Alien a la televisión y encuentra una manera inteligente de expandir la saga sin quedarse atrapada en la misma fórmula de siempre.

Después de varias películas, precuelas y experimentos que no siempre estuvieron a la altura, la saga encontró en la pantalla chica una oportunidad para volver a explorar aquello que la hizo tan perturbadora. Disponible en Disney Plus , y con producción ejecutiva de Ridley Scott , esta serie demuestra que todavía queda mucho territorio por descubrir.

La historia de Alien: Earth transcurre dos años antes de los acontecimientos de la película original de 1979, y comienza cuando una nave de Weyland-Yutani se estrella en una ciudad dominada por grandes corporaciones. El cargamento incluye distintas especies extraterrestres y, por supuesto, un Xenomorfo que consigue escapar. Por primera vez, la saga lleva el terror del alien a la Tierra.

Pero la serie no se conforma con convertir esa premisa en una nueva persecución contra el monstruo. Su principal virtud está en recuperar los temas que siempre estuvieron detrás de Alien : el poder de las corporaciones, la explotación de los seres humanos y el límite cada vez más difuso entre una persona y una máquina.

Ahí entra Wendy, interpretada por Sydney Chandler , una niña con una enfermedad termina cuya conciencia es trasladada a un cuerpo sintético. Su historia permite que la serie plantee algunas de sus mejores preguntas. ¿Qué queda de una persona cuando su cuerpo ya no es humano? ¿Puede una máquina tener deseos, miedo o capacidad de decidir por sí misma?

La respuesta se construye a través de los llamados híbridos y de otros personajes que ocupan distintos puntos entre lo humano, lo artificial y lo cibernético. Esa expansión del universo funciona especialmente bien porque no parece un agregado arbitrario. Retoma una preocupación presente desde el androide Ash en la película original y la lleva a un terreno mucho más amplio.

Mirá el tráiler de Alien: Earth

Y aunque el Xenomorfo continúa siendo una de las grandes atracciones, Alien: Earth se anima a jugar con otra idea todavía más inquietante: quizás no sea la criatura más peligrosa de este mundo. La serie introduce nuevas especies, entre ellas el T. Ocellus, un organismo capaz de controlar otros cuerpos que demuestra que el terror dentro de este universo puede adoptar formas inesperadas.

Con Ridley Scott como productor ejecutivo, la serie mantiene un vínculo evidente con el material original, pero no vive de la nostalgia. Hawley entiende que no necesita explicar nuevamente todo lo que ya conocemos. En cambio, utiliza la mitología de Alien como punto de partida para contar una historia propia.

Lo mejor que hace Alien: Earth es que no intenta reemplazar a las películas, sino demostrar que el universo todavía puede crecer. Y lo hace recuperando algo que la saga había perdido en el camino, esa sensación de terror y pesadilla que fue lo que convirtió a la franquicia en un éxito absoluto.

Alien: Earth cuenta con 8 episodios, disponibles en Disney Plus, y ya cuenta con una segunda temporada en camino.