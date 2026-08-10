Prime Video: tiene 3 temporadas, capítulos de media hora y es una de las joyas ocultas de la plataforma

En medio de un catálogo que cambia constantemente, algunas series quedan relegadas al fondo de las plataformas sin que eso tenga demasiado que ver con su calidad. Red Oaks es un buen ejemplo. La comedia de Prime Video debutó en 2014, tuvo tres temporadas y llegó a su final en 2017, pero todavía conserva suficientes argumentos para convertirse en un gran descubrimiento para quienes buscan algo diferente para ver durante la semana.

La propuesta combina humor, romance y coming-of-age con una estética deliberadamente ochentosa. Y hay un detalle que juega especialmente a su favor en tiempos de series cada vez más extensas: son apenas 26 episodios , con una duración cercana a los 30 minutos.

La historia comienza durante el verano de 1985. David Meyers, un estudiante de la Universidad de Nueva York, consigue trabajo como asistente de tenis en Red Oaks, un exclusivo club de campo de Nueva Jersey.

Craig Roberts encabeza el reparto como David Meyers, el protagonista de la historia.

Lo que podría haber sido simplemente un empleo temporal termina funcionando como un período de transición para el joven. Mientras intenta descubrir qué quiere hacer con su futuro, David debe lidiar con las expectativas de sus padres, sus relaciones sentimentales y un grupo de compañeros de trabajo tan extravagantes como impredecibles.

El escenario resulta fundamental. El club de campo se convierte en un pequeño universo donde conviven las diferencias de clase, las ambiciones profesionales, los romances y los conflictos familiares, todo bajo la apariencia despreocupada de unas vacaciones de verano.

Pero Red Oaks no se queda únicamente en la nostalgia por los años 80. En el fondo, utiliza esa época para contar una historia bastante universal sobre ese momento incómodo en el que uno tiene que empezar a tomar decisiones sobre su vida sin tener demasiado claro qué quiere hacer con ella.

Una comedia ochentosa que vale la pena ver

Jennifer Grey, conocida por Dirty Dancing, también forma parte del elenco. Prime Video

Craig Roberts encabeza el reparto como David Meyers, acompañado por Ennis Esmer, Oliver Cooper, Richard Kind, Paul Reiser y Jennifer Grey, entre otros.

La presencia de Richard Kind y Paul Reiser aporta buena parte del humor adulto de la serie, mientras que el conflicto de David permite que la historia avance entre situaciones disparatadas y momentos más íntimos.

Otro de los grandes atractivos de Red Oaks, de hecho, está en cómo consigue que sus personajes secundarios tengan suficiente personalidad como para no quedar reducidos a simples acompañantes del protagonista.

La ficción también tiene una particularidad que puede pasar inadvertida. Detrás de sus episodios aparecen varios nombres importantes del cine independiente y la comedia estadounidense. David Gordon Green, Amy Heckerling y Hal Hartley estuvieron entre los directores de la producción, mientras que Steven Soderbergh formó parte del equipo de productores ejecutivos.

La nostalgia es uno de los principales atractivos de la serie, pero no necesariamente su única razón para verla. Red Oaks recupera el espíritu de las comedias juveniles de los 80 sin depender completamente de las referencias.

Esa mezcla fue uno de los elementos destacados por la crítica. Rotten Tomatoes actualmente registra un 79% para la primera temporada, mientras que la segunda y la tercera alcanzan el 100% de aprobación crítica, algo no muchas veces visto para una comedia.

Red Oaks tiene 3 temporadas y 26 episodios disponibles en Prime Video, por lo que su recorrido completo puede hacerse en mucho menos tiempo que el de muchas de las series actuales. Una serie ideal para desconectar, reírse un rato y descubrir una serie que nunca tuvo la repercusión que merecía.