Prime Video: tiene solo 10 episodios y es una de las mejores series que podés ver en la plataforma
La miniserie de Prime Video convirtió a una banda inventada en un fenómeno tan creíble que miles de espectadores terminaron buscando su historia en Internet.
No fue la serie más vista de 2023 ni la más comentada en redes sociales. Sin embargo, pocas producciones lograron algo tan difícil como Todos quieren a Daisy Jones: convencer a miles de espectadores de que estaban viendo la historia de una banda que realmente había marcado una época. Ese efecto no fue casual. Fue el resultado de una producción que entendió que, para construir una gran ficción musical, primero había que hacer creíble la música.
Esa sensación de estar viendo el documental de un grupo que marcó una época es, probablemente, el mayor logro de la miniserie que Prime Video estrenó en 2023. Basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, la producción toma todos los códigos de los documentales musicales para contar una historia completamente ficticia, aunque durante varios momentos resulte difícil recordarlo.
Una banda ficticia que muchos juraron haber escuchado antes
La serie reconstruye la historia de Daisy Jones y The Six, una banda que alcanzó la cima del rock estadounidense durante la segunda mitad de los años 70 antes de desaparecer de manera tan inesperada como fulminante. Décadas después, sus integrantes aceptan contar por primera vez qué ocurrió detrás de esa ruptura que dejó a millones de fanáticos sin respuestas.
A partir de esos testimonios, la narración va y viene entre el presente y el pasado para mostrar cómo se cruzan los caminos de Daisy Jones, una cantante con un talento tan grande como su necesidad de desafiar cualquier límite, y Billy Dunne, el líder de una banda que encuentra en ella el impulso creativo que necesitaba para alcanzar el éxito. Lo que nace como una alianza artística pronto se convierte en una relación mucho más compleja, capaz de poner en riesgo todo lo que habían construido.
Más que una serie sobre música, Todos quieren a Daisy Jones habla de las tensiones que aparecen cuando el talento, el ego, el amor y la fama ocupan el mismo escenario.
El detalle que termina de vender la ilusión
Buena parte del encanto está en la forma en que la serie construye su propia mitología. La ambientación reproduce con precisión el clima del rock de los años setenta, desde la estética hasta la manera en que los personajes recuerdan aquellos años frente a cámara, como si participaran de un documental sobre una banda legendaria.
No es casual que muchos hayan encontrado ecos de Fleetwood Mac en la historia. Taylor Jenkins Reid reconoció que la química, y también las fricciones, entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham fueron una de las principales inspiraciones para imaginar el vínculo entre Daisy y Billy. La propia Nicks terminó viendo la serie y confesó que la experiencia fue tan cercana a ciertos recuerdos personales que por momentos sintió que estaba observando una versión ficticia de su propia vida.
El elenco también juega un papel decisivo. Riley Keough y Sam Claflin sostienen el peso emocional del relato con interpretaciones que transmiten tanto la complicidad como el desgaste de una relación atravesada por la creación artística. A su alrededor, Camila Morrone, Suki Waterhouse y Timothy Olyphant completan un grupo que transmite la sensación de haber compartido escenarios durante años.
Un dato no menor es que Riley Keough, la actriz encargada de dar vida a Daisy Jones, es nada menos que la nieta de Elvis Presley. Aunque creció rodeada del legado del "Rey del Rock", nunca antes había cantado de manera profesional. Para interpretar al personaje se preparó durante meses junto al resto del elenco, que también aprendió a tocar los instrumentos y grabó las canciones que se escuchan a lo largo de la historia.
Si te gustan las historias sobre música y un poco de drama y tensión romántica, Todos quieren a Daisy Jones es una de esas series que ves de un tirón. Con 10 episodios y disponible en Prime Video es una joyita que vale la pena ver.