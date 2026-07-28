Prime Video: tiene solo 10 episodios y es una de las mejores series que podés ver en la plataforma

La miniserie de Prime Video convirtió a una banda inventada en un fenómeno tan creíble que miles de espectadores terminaron buscando su historia en Internet.

No fue la serie más vista de 2023 ni la más comentada en redes sociales. Sin embargo, pocas producciones lograron algo tan difícil como Todos quieren a Daisy Jones: convencer a miles de espectadores de que estaban viendo la historia de una banda que realmente había marcado una época. Ese efecto no fue casual. Fue el resultado de una producción que entendió que, para construir una gran ficción musical, primero había que hacer creíble la música.

Esa sensación de estar viendo el documental de un grupo que marcó una época es, probablemente, el mayor logro de la miniserie que Prime Video estrenó en 2023. Basada en la novela de Taylor Jenkins Reid, la producción toma todos los códigos de los documentales musicales para contar una historia completamente ficticia, aunque durante varios momentos resulte difícil recordarlo.

Una banda ficticia que muchos juraron haber escuchado antes Riley Keough y Sam Claflin protagonizan la miniserie basada en la novela de Taylor Jenkins Reid. Prime Video La serie reconstruye la historia de Daisy Jones y The Six, una banda que alcanzó la cima del rock estadounidense durante la segunda mitad de los años 70 antes de desaparecer de manera tan inesperada como fulminante. Décadas después, sus integrantes aceptan contar por primera vez qué ocurrió detrás de esa ruptura que dejó a millones de fanáticos sin respuestas.

A partir de esos testimonios, la narración va y viene entre el presente y el pasado para mostrar cómo se cruzan los caminos de Daisy Jones, una cantante con un talento tan grande como su necesidad de desafiar cualquier límite, y Billy Dunne, el líder de una banda que encuentra en ella el impulso creativo que necesitaba para alcanzar el éxito. Lo que nace como una alianza artística pronto se convierte en una relación mucho más compleja, capaz de poner en riesgo todo lo que habían construido.

Más que una serie sobre música, Todos quieren a Daisy Jones habla de las tensiones que aparecen cuando el talento, el ego, el amor y la fama ocupan el mismo escenario.