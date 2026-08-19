Tiempo cambiante: la inesperada máxima que anticipan para este jueves en Mendoza

Mendoza se prepara para vivir este jueves una jornada agradable, con una máxima “primaveral” cercana a los 26 ºC, según anticiparon desde la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) en las últimas horas.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza

Viento: viento Sur débil, desde las 13 hasta las 21. Comenzará en la zona Sur y afectará posteriormente a todo el llano provincial.

viento Sur débil, desde las 13 hasta las 21. Comenzará en la zona Sur y afectará posteriormente a todo el llano provincial. Nubosidad: llano nublado durante la mañana en Malargüe. Desde las 15, nubosidad en zonas Sur y Centro. Desde las 21, cielo despejado en todo el llano provincial.

llano nublado durante la mañana en Malargüe. Desde las 15, nubosidad en zonas Sur y Centro. Desde las 21, cielo despejado en todo el llano provincial. Alta Montaña: nubosidad en la zona Sur desde las 14, y se extiende posteriormente hacia la zona Centro. Sin precipitaciones. Desde las 20, cielo despejado en toda la Alta Montaña.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para el viernes una jornada con poca nubosidad y sin grandes cambios de temperatura. El sábado, sin embargo, se espera que la misma descienda y apenas alcance los 14 ºC, con vientos del sur y nevadas en cordillera.