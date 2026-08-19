Atención: este jueves habrá un corte de tránsito en una concurrida zona de Guaymallén

Según detallaron desde la comuna, el corte comenzará en la mañana y se extenderá mientras duren las tareas de refacción de la calzada.

El corte comenzará en la mañana de este jueves.

Desde el municipio de Guaymallén informaron que este jueves se producirá un corte de tránsito en la zona de calle Tirasso y Lateral Norte del Acceso Este. Según indicaron desde la comuna, la medida responde a que se estarán llevando a cabo tareas de refacciones en la calzada.

A partir de qué hora se producirá el corte Mediante un comunicado, la comuna comunicó que el corte comenzará a partir de las 8 de la mañana de este jueves 20 de agosto.

Debido a los trabajos de reparación que se llevarán a cabo en la calzada sobre la Lateral Norte del Acceso Este, el tránsito desde calle Tirasso hacia el oeste estará cortado mientras se esté llevando a cabo la intervención.