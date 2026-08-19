Ingreso de una ola polar: vuelven las heladas intensas a varias provincias

Un nuevo pulso de aire polar avanzará sobre la Argentina y volverá a instalar condiciones invernales en buena parte del territorio durante el fin de semana. Mientras se espera que continúen las lluvias y tormentas en el noreste, un sistema de baja presión avanza desde el Pacífico hacia la Patagonia y se esperan heladas en varias provincias argentinas.

En las próximas horas, el foco de mayor actividad seguirá ubicado en el noreste argentino. Sectores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa y Misiones permanecen bajo alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad.

En algunas zonas podrían acumularse entre 40 y 70 milímetros adicionales de lluvia. La mejora comenzará a avanzar de oeste a este entre el jueves y el viernes.

En la Patagonia, en tanto, continuará la inestabilidad asociada al sistema de baja presión que ingresa desde el Pacífico. La cordillera de Chubut mantiene condiciones favorables para lluvias persistentes, con acumulados de entre 15 y 35 milímetros , mientras que en las zonas más elevadas las precipitaciones continuarán en forma de nieve.

El jueves será una jornada más agradable en buena parte del centro y norte del país, con predominio del sol y un ascenso de las temperaturas durante la tarde. Sin embargo, el cambio será breve.

Durante esa jornada comenzará a avanzar desde la Patagonia una nueva masa de aire polar que rápidamente se desplazará hacia el norte. Para el viernes, el aire frío cubrirá gran parte de la región central y alcanzará sectores del Litoral.

Entre el viernes y el domingo volverán las heladas en la región pampeana, el sur del Litoral y gran parte de la Patagonia. También se esperan mañanas frías en sectores del NOA y NEA.

El ingreso de aire frío podría estar acompañado por chaparrones aislados en La Pampa y la costa bonaerense, alternados con momentos de sol.

De esta manera, el próximo fin de semana se perfila con tiempo mayormente estable en buena parte del país, aunque con un marcado descenso térmico y nuevamente condiciones propias del invierno.