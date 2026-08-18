Frío polar, lluvias y heladas: cómo seguirá el tiempo desde el miércoles

Después de varios días dominados por cielos grises, humedad y temperaturas bajas, el tiempo comenzará a mostrar algunos cambios desde este miércoles. En el AMBA , la aparición del sol será la principal novedad, aunque el frío continuará presente y tendrá su mayor expresión durante el fin de semana.

Al mismo tiempo, una ciclogénesis de evolución lenta mantendrá las lluvias y tormentas sobre sectores del norte y el Litoral, con una alerta amarilla por lluvias persistentes y acumulados que podrían alcanzar entre 30 y 70 milímetros, con registros superiores de manera puntual.

La jornada comenzará fría en el área metropolitana. Durante las primeras horas podrían formarse nieblas y bancos de neblina, especialmente en sectores ribereños y próximos al Río de la Plata. La expectativa estará puesta en la evolución de esas nieblas. Si logran disiparse, el sol podría aparecer después del mediodía, aunque todavía convivirá con algunos períodos de nubosidad.

El jueves será, en principio, el día más agradable para el AMBA cuando durante la tarde la temperatura podría trepar hasta los 18 °C . La influencia del sistema de bajas presiones frente a las costas del sur de Brasil podría generar períodos de cielo cubierto, pero no impediría una jornada con mayor luminosidad.

El cambio comenzará a sentirse nuevamente el viernes. La jornada podría arrancar con cielo despejado, aunque luego se alternarán períodos de abundante nubosidad con algunos claros. El viento del sur ganará intensidad, con ráfagas que podrían acercarse a los 40 km/h .

El ingreso de aire más frío y seco será, además, la antesala del marcado descenso térmico previsto para el fin de semana.

Lluvias, frío y heladas

Mientras el AMBA espera una mejora, el panorama será muy diferente en el norte del país. Una ciclogénesis lenta mantendrá durante las próximas jornadas un escenario favorable para lluvias persistentes, tormentas y viento. El sistema frontal se ubicará sobre el nordeste argentino y favorecerá precipitaciones especialmente desde el este de Salta hacia sectores del Litoral.

La alerta amarilla por lluvias alcanza sectores de Formosa, Chaco y Corrientes. El área será afectada por lluvias persistentes, con valores acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

La situación también alcanzará otros sectores del Litoral. Entre los puntos con mayor atención aparecen el noreste de Entre Ríos y el centro-este de Corrientes, donde los acumulados podrían ser elevados durante el período más activo del sistema.

En las últimas horas ya se registraron precipitaciones importantes en distintos puntos del norte argentino, con valores destacados en localidades de Chaco y Salta. El escenario continuará siendo inestable durante el miércoles y podría prolongarse hasta el jueves.

El viento también será protagonista en diferentes sectores del país. En áreas cordilleranas del norte se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h, mientras que hacia el extremo sur se mantiene la posibilidad de vientos fuertes.

En Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, algunos sectores presentan condiciones de alerta por vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.