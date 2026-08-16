No para la lluvia ni el frío en Buenos Aires: cómo estará este lunes feriado según el SMN

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá por delante varios días con condiciones meteorológicas inestables. El pronóstico anticipa lluvias durante cuatro jornadas consecutivas, viento intenso y temperaturas bajas, en un escenario marcado por la persistencia de una masa de alta presión.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cambio en las condiciones del tiempo comenzó a evidenciarse durante el miércoles, cuando se registraron lluvias aisladas en distintos sectores de Buenos Aires.

La modificación en la dirección del viento, que dejó de soplar desde el sur y permitió un mayor ingreso de humedad, favoreció además un aumento de la nubosidad sobre la región.

Un viernes inestable El viernes comenzó con lluvias aisladas y temperaturas bajas. La mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima apenas llegará a 13°C. Las precipitaciones podrían intensificarse especialmente durante la tarde y la noche, mientras que el escenario de inestabilidad continuará durante el fin de semana.

Qué se espera para el sábado y domingo Durante el sábado y el domingo, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C. Los vientos predominantes del este aportarán humedad y contribuirán a mantener las condiciones inestables. El sábado se prevén precipitaciones durante la jornada, en tanto que el cielo continuará condicionado por la presencia de humedad.