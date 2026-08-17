El prestigioso ránking de Shanghái eligió a las mejores universidades del mundo: la UBA quedó fuera del top 200

El prestigioso Academic Ranking of World Universities (ARWU), popularmente conocido como ránking de Shanghái, publicó su edición 2026 con las mejores universidades del planeta. La clasificación volvió a dejar a Harvard en lo más alto, mientras que la UBA apareció en el grupo ubicado entre los puestos 201 y 300 a nivel mundial.

El resultado puede resultar incómodo para la principal universidad argentina si se lo compara con otras mediciones internacionales. En el QS World University Rankings 2027, publicado en junio de 2026, la UBA ocupa el puesto 84 y es la única institución latinoamericana dentro del top 100. En el ranking de Shanghái, en cambio, permanece fuera de las primeras 200.

Sin embargo, no se trata de una caída respecto del año pasado. La Universidad de Buenos Aires ya estaba en la franja 201-300 en la edición 2025, por lo que logró conservar su posición. La diferencia está en lo que mide cada clasificación: el ránking de Shanghái pone especialmente el foco en la investigación científica y la producción académica.

En ese sentido, el ARWU evalúa a las universidades a partir de indicadores muy concretos y fuertemente orientados a la excelencia científica internacional. Entre los principales criterios se encuentran la cantidad de egresados y docentes que han obtenido Premios Nobel o Medallas Fields, un indicador que busca medir el impacto histórico de la institución en la ciencia global. También se considera la presencia de investigadores altamente citados, es decir, académicos cuyas publicaciones son de las más influyentes dentro de su disciplina a nivel mundial .

Otro eje clave es la producción científica en revistas de altísimo prestigio, especialmente artículos publicados en Nature y Science, que funcionan como referencia de calidad en el ámbito académico. A esto se suma el volumen total de publicaciones indexadas en bases de datos internacionales, lo que permite medir la capacidad sostenida de investigación de cada universidad.

La UBA quedó por detrás de la Universidad de São Paulo, la institución latinoamericana mejor posicionada en la clasificación.

Además, el ránking incorpora indicadores de rendimiento ajustados por tamaño institucional, para evitar que las universidades más grandes tengan una ventaja automática. Desde el puesto 101 en adelante, el sistema deja de asignar posiciones exactas y agrupa a las instituciones en rangos amplios, lo que explica por qué la UBA aparece dentro del segmento 201-300 sin un número específico.

Las mejores universidades del mundo según el ránking de Shanghái

La edición 2026 volvió a mostrar un marcado dominio de Estados Unidos. Las diez primeras posiciones quedaron de la siguiente manera:

Harvard University Stanford University Massachusetts Institute of Technology (MIT) University of Cambridge University of California, Berkeley Princeton University University of Oxford Columbia University University of Chicago California Institute of Technology (Caltech)

La UBA por detrás de la Universidad de San Pablo

En América Latina, la situación tampoco dejó a la UBA en lo más alto. La Universidad de São Paulo, de Brasil, quedó ubicada en la franja 101-150 y se posicionó por delante de la casa de estudios argentina. En tanto, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comparte con la UBA el segmento 201-300.

El ránking de Shanghái analiza cada año más de 2.500 universidades y publica las mejores 1.000. Entre sus indicadores aparecen la cantidad de graduados y docentes que obtuvieron premios Nobel o medallas Fields, los investigadores altamente citados, los trabajos publicados en Nature y Science y la producción científica indexada. Desde el puesto 101 en adelante, además, las instituciones ya no reciben una posición individual sino que son agrupadas en franjas.