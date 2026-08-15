Inflación en América Latina: Venezuela y la Argentina encabezan el ranking

Venezuela tuvo una inflación del 19,9% en julio y Argentina del 2,1%. En el otro extremo, Bolivia y Paraguay registraron bajas en los precios.

Venezuela y la Argentina fueron los países de América Latina que registraron las mayores tasas de inflación durante julio, aunque con una diferencia considerable entre ambos. Según los índices oficiales de cada nación, el país caribeño tuvo una suba de precios del 19,9%, mientras que la Argentina registró un incremento del 2,1%.

Los datos que fueron dados a conocer por la agencia NA este sábado ubicaron a ambas economías al frente del ranking regional de inflación. La comparación fue reflejada además por medios internacionales, entre ellos Sputnik News, que este sábado destacó los registros en su portada.

Inflación en otros países Muy por debajo de esos niveles se ubicaron el resto de los países de la región. Perú registró una inflación mensual del 0,29% en julio, mientras que Colombia tuvo una variación del 0,17%.

En tanto, Brasil presentó un incremento de apenas 0,07%, una cifra similar a la registrada por Uruguay. Chile, por su parte, tuvo una suba mensual del 0,1%. Ecuador todavía no difundió el dato correspondiente a julio.

Bolivia y Paraguay con deflación En el extremo opuesto del ranking aparecen Bolivia y Paraguay, los únicos países incluidos en la comparación que registraron una caída de los precios durante julio.