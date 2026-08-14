Inflación: qué esperan las consultoras para agosto y en cuánto podría cerrar 2026, según el BCRA

El dato oficial de inflación de julio reactivó las proyecciones para los próximos meses. Luego de que el índice marcara 2,1% , distintas consultoras y organismos ajustaron sus previsiones para agosto y para el cierre de 2026 , en un contexto que describen como de desinflación sostenida , aunque condicionado por factores estacionales y cierta volatilidad.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ubicó la inflación esperada para agosto en 1,8% . Según ese informe, la proyección para septiembre también es de 1,8% , mientras que para octubre se espera una leve reducción hasta 1,7% . Además, el REM estimó una inflación anual de 29,8% para 2026 .

La consultora Eco Go no difundió un número puntual, pero sostuvo que la inflación de agosto se ubicaría por debajo del 2% , en línea con las estimaciones del mercado.

Desde EcoAnalytics señalaron que la inflación núcleo de julio fue de 1,8% . La firma proyectó un cierre de año cercano al 30% anual y anticipó una trayectoria descendente para la inflación núcleo.

La consultora Libertad y Progreso informó que su nowcast para agosto arrojó una inflación de 1,8% . Además, sus economistas estimaron que la inflación mensual del resto del año se mantendría por debajo del 2% .

Desaceleración, la trayectoria predominante

El panorama que surge de las estimaciones del Banco Central y de las principales consultoras privadas refleja una coincidencia marcada sobre la evolución de los precios en el corto y mediano plazo. Para agosto y los meses posteriores, las proyecciones ubican la inflación mensual por debajo del 2%, mientras que las estimaciones para el conjunto de 2026 se concentran en un rango cercano al 30% anual, entre 29,8% y 30%. Los economistas contemplan la posibilidad de aumentos puntuales en algunos meses, aunque consideran que la trayectoria predominante sigue siendo de desaceleración.

Los distintos informes remarcan que existen componentes estacionales y factores transitorios capaces de alterar el dato mensual. Aun así, las proyecciones de mercado continúan mostrando un escenario de desinflación persistente, con la salvedad de que podrían registrarse fluctuaciones mensuales a lo largo del año.