17 de agosto: homenaje al General José de San Martín

Cada 17 de agosto, los argentinos y gran parte de América recuerdan el aniversario del fallecimiento del General José de San Martín, ocurrido en 1850 en Boulogne-Sur-Mer, Francia. Esta jornada es, cada año, una invitación a revisar el legado de quien reconocemos como el prócer máximo de la Patria y padre de la libertad sudamericana. Es un momento para preguntarnos si somos dignos de esa herencia, y para que San Martín siga siendo, ciento setenta y seis años después, un ejemplo y una fuente de inspiración.

San Martín no fue solamente un estratega militar excepcional, basta recordar la hazaña del Cruce de los Andes, una de las campañas militares más audaces de la historia moderna, sino también un hombre guiado por principios que hoy siguen siendo ejemplo: la humildad, el desprendimiento personal, la honestidad, la disciplina y una profunda vocación de servicio. Renunció al poder cuando consideró que su misión estaba cumplida, sin ambición de gloria ni de riquezas, priorizando siempre el bien común por sobre el interés propio. Esa renuncia, voluntaria, silenciosa, sin reclamos ni resentimientos, es quizás uno de los gestos políticos más extraordinarios de nuestra historia, y contrasta con buena parte de la tradición de líderes que se aferran al poder alcanzado.

Menos conocida, pero igual de trascendente, fue su preocupación por la educación y el bienestar de los pueblos que gobernó y liberó. Esa vocación se hizo visible con especial claridad cuando fue Gobernador Intendente de Cuyo, entre 1814 y 1816, en los años previos al Cruce de los Andes.

Desde Mendoza quedó claro que su visión de estadista iba mucho más allá de lo militar. En esta etapa cuyana se revela un San Martín integral: el mismo hombre que organizaba en secreto el Ejército de los Andes también se ocupaba de que los niños tuvieran escuela y de que su pueblo estuviera protegido frente a las enfermedades. Gobernar, para él, era también el cuidado de las personas.

En nuestra provincia impulsó políticas concretas de educación y salud pública que transformaron la vida cotidiana de la población. Promovió la creación y el sostenimiento de escuelas, entendiendo que la instrucción de niños y niñas era una prioridad de gobierno y no un asunto secundario. Impulsó, además, campañas de vacunación antivariólica, en un contexto en que la viruela representaba una amenaza constante para la población, anticipándose así a políticas sanitarias que recién más adelante se generalizarían en la región.

Una educación basada en valores

La preocupación por la educación acompañó a San Martín a lo largo de toda su vida pública. Impulsó la creación de escuelas y bibliotecas en los territorios que liberó, promovió la instrucción pública como herramienta de emancipación real de los pueblos, y sostuvo que la libertad política no bastaba sin la formación de ciudadanos libres de pensamiento. En sus cartas a su hija Merceditas y en sus célebres máximas, insistió una y otra vez en la importancia de una educación basada en valores, en el estudio y en el amor a la verdad, una convicción que, dos siglos después, no ha perdido vigencia.

Un espejo en el cual mirarnos

A 176 años de su partida, San Martín sigue siendo un espejo en el cual debemos mirarnos: un ejemplo de conducta, una prueba de que la grandeza no se mide por el poder alcanzado, sino por la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Honrarlo hoy es un acto de profundo agradecimiento. Somos herederos de ese legado, y esa herencia nos obliga: renueva nuestro compromiso como argentinos de luchar por la libertad, la igualdad y la justicia.