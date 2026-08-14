¿Vuelve la lluvia? Así sigue el pronóstico para el fin de semana largo en el AMBA

El SMN actualizó el pronóstico para el AMBA y anticipó cuándo podrían regresar las lluvias durante el fin de semana largo. Qué día y a qué hora se larga.

Vuelve la lluvia durante el fin de semana largo.

Después de las lluvias de este jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el tiempo seguirá inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aunque el viernes no se esperan precipitaciones, ya se estima cuándo puede llover el fin de semana largo.

Cómo estará el tiempo este viernes El viernes tendrá el cielo mayormente nublado, una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 13°C.

Si bien será una jornada fría, el SMN no prevé lluvias, por lo que las condiciones serán más estables que las del jueves.

El SMN anticipó que vuelve la lluvia durante el fin de semana largo. Foto: SMN Cuándo vuelve la lluvia al AMBA El pronóstico indica que las precipitaciones podrían reaparecer durante el fin de semana largo:

Sábado: cielo nublado y probabilidad de lloviznas hacia la noche. La temperatura irá de 11°C a 16°C.

Domingo: se esperan lluvias aisladas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Con el correr del día mejorarán las condiciones, aunque el cielo seguirá nublado. La mínima será de 13°C y la máxima de 17°C.

Lunes (feriado): no se pronostican lluvias. El cielo permanecerá mayormente nublado, con temperaturas entre 10°C y 16°C. Cómo seguirá el tiempo la próxima semana Para el martes y el miércoles se espera el regreso de un ambiente más fresco.