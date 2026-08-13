Vuelve la lluvia al AMBA: a qué hora se larga este jueves

Tras jornadas de frío y cielo nublado, el SMN anticipó lluvias aisladas para este jueves. A qué hora se esperan y cómo seguirá el tiempo en el AMBA.

Después de varios días de frío y cielo nublado, las lluvias vuelven al AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para qué hora se esperan precipitaciones este jueves y cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana largo en Buenos Aires.

La semana estuvo marcada por las bajas temperaturas y el cielo nublado, pero las condiciones comenzarán a cambiar. Para los próximos días se espera un leve ascenso térmico, aunque también habrá momentos con mayor inestabilidad y chances de precipitaciones.

Vuelve la lluvia al AMBA. Foto: Meteored. A qué hora llueve este jueves en el AMBA El momento de mayor atención estará puesto en la tarde de este jueves. Según el pronóstico, la probabilidad de lluvias aisladas aumentará durante el transcurso del día.

En particular, Meteored anticipa un 30% de probabilidad de lluvia débil entre las 17 y las 19 horas. Por su parte, el SMN también prevé lluvias aisladas durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, la jornada tendrá una mínima de 7 grados y una máxima de 12 grados.