Quién es la candidata que posteó fotos de un cumpleaños nazi y quedó bajo investigación en Oberá

La regional Misiones de la DAIA se presentó como querellante contra Melisa Gusman, ex candidata a Defensora del Pueblo adjunta de Oberá, por la publicación de imágenes de un cumpleaños con símbolos nazis y la participación de un menor que realizó el saludo característico del nazismo.

La regional Misiones de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) se presentó como querellante contra Melisa Gusman, la mujer que publicó en sus redes sociales imágenes de un festejo de cumpleaños realizado en la ciudad de Oberá, donde se exhibieron símbolos vinculados al nazismo.

La presentación de la entidad se suma a las denuncias realizadas ante la Seccional I de la Policía de la Provincia, con asiento en Oberá, según informó el portal obereño Noticias de Acá. Además, el Juzgado de Instrucción Dos de esa ciudad tomó intervención formal en el caso.

El episodio tomó estado público luego de que Gusman difundiera en su cuenta de Facebook fotografías correspondientes al cumpleaños número 44 de su pareja, identificado como “Nito”. En una de las imágenes se observa una torta de crema bañada en chocolate que tenía representada una esvástica nazi.

El menor presente en el cumpleaños donde había decoraciones con simbología nazi.

Asimismo, según surge de las imágenes difundidas, en el festejo también participó un niño de cinco años, quien realizó el denominado saludo hitleriano, con el brazo extendido.

Denuncias y avance de la investigación

A partir de la difusión de las imágenes, se realizaron distintas presentaciones ante las autoridades. Una de ellas fue efectuada por el padre del menor, exmarido de Gusman.

El hombre, de 56 años, advirtió a los efectivos policiales sobre la presencia de su hijo en las fotografías que habían sido difundidas a través de las redes sociales. De acuerdo con lo informado, esa denuncia se sumó a otras realizadas de manera paralela a partir de la publicación.

A partir de esas presentaciones, las autoridades judiciales de Oberá comenzaron a instruir las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar las eventuales responsabilidades que pudieran corresponder.

En ese contexto, la intervención del Juzgado de Instrucción Dos de Oberá formalizó el inicio de las actuaciones judiciales vinculadas con la exposición de los símbolos nazis y la participación del menor en las imágenes difundidas.

Qué establece la Ley 23.592

La Ley Nacional 23.592, conocida como Ley de Actos Discriminatorios, contempla sanciones para determinadas conductas vinculadas con la propaganda basada en ideas o teorías de superioridad racial o de un grupo de personas por motivos relacionados con su religión, origen étnico o color.

La normativa establece penas de un mes a tres años de prisión para quienes participen en una organización o realicen propaganda sustentada en ese tipo de ideas, siempre que las conductas encuadren en los supuestos previstos por la ley.

En este caso, la investigación deberá determinar las circunstancias en las que fueron tomadas y difundidas las imágenes, además de establecer las responsabilidades e implicancias que pudieran derivarse de la exposición de símbolos vinculados con el régimen nazi.

La causa también deberá establecer el contexto en el que se produjo el festejo y la participación del menor de edad en las imágenes que posteriormente fueron publicadas en redes sociales.

Quién es Melisa Gusman

Melisa Gusman es psicopedagoga y el año pasado se presentó como candidata a Defensora del Pueblo adjunta de Oberá por el partido “Por la Vida y los Valores”.

Durante esa candidatura, su principal lema fue: “Voy a defender los derechos humanos”.

Ahora, su nombre quedó vinculado a una investigación judicial iniciada a partir de la difusión de las imágenes del cumpleaños y de las posteriores denuncias realizadas ante la Policía de Misiones.

La DAIA Misiones, en tanto, decidió presentarse como querellante en la causa, mientras que la Justicia de Oberá lleva adelante las primeras actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.