Autos 0km con descuentos de hasta $7 millones: cuáles son y cuánto cuestan en agosto

El mercado automotor argentino atraviesa un momento particular: mientras las ventas acumulan una baja interanual del 12,8% en los primeros siete meses del año, la oferta de modelos sigue creciendo. Por eso, varias marcas aplicaron descuentos sobre algunos autos 0km en agosto para impulsar las ventas y ofrecer precios más competitivos.

Hay descuentos en distintos modelos y, en algunos casos, representan diferencias de varios millones de pesos respecto del precio de lista.

Estos son los autos 0km con los precios rebajados.

Entre las marcas que aplicaron rebajas directas durante agosto se destacan Nissan, JMEV, Mitsubishi y Great Wall Motors (GWM).

Nissan aplicó rebajas sobre dos modelos de su gama: el Kicks y la Frontier.

El Nissan Kicks tiene en sus tres versiones:

Sense DCT 1.0: queda en $46.500.000, frente a un precio de lista de $52.990.000. El descuento es de $6.490.000.

Advance DCT 1.0: se ofrece a $50.990.000, contra $57.990.000 de lista. La rebaja alcanza los $7.000.000.

Exclusive DCT 1.0: pasa de $59.990.000 a $54.490.000, con una diferencia de $5.500.000.

La Nissan Frontier también tiene bonificaciones en cinco versiones:

S 4x2 MT 2.3 dCi: $44.417.232, frente a $48.279.600 de lista. Baja $3.862.368.

S 4x4 MT 2.3 dCi: $50.667.880, contra $53.902.000. El descuento es de $3.234.120.

X-Gear 4x4 AT 2.3 dCi: $59.459.616, frente a $61.937.100. La rebaja es de $2.477.484.

Platinum 4x4 AT: $68.115.972, contra $72.463.800. El descuento llega a $4.347.828.

Pro-4X 4x4 AT: $69.339.963, frente a $74.559.100 de lista. La bonificación es de $5.219.137.

JMEV

JMEV también redujo el precio de uno de sus modelos. La automotriz china, perteneciente al Grupo Antelo, llegó al mercado argentino con el Easy 3, un citycar eléctrico.

A fines de julio, la marca aplicó una rebaja de US$2.000 y llevó el precio del modelo a US$16.900.

De esta manera, el Easy 3 se posicionó como el 0km más accesible del mercado argentino, según los precios informados.

Mitsubishi

Mitsubishi, también perteneciente al Grupo Antelo, aplicó descuentos sobre dos modelos durante agosto.

El Outlander tiene un precio de lista de US$52.500 y, con una bonificación de US$1.000, queda en US$51.500.

En el caso de la L200 2.4L GLS 6AT Full, el precio baja de US$54.000 a US$51.500, gracias a un descuento de US$2.500.

Great Wall Motors

Great Wall Motors (GWM), otra de las marcas respaldadas por el Grupo Antelo, tiene descuentos en seis modelos.