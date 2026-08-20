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El buen tiempo sigue en Mendoza este jueves, pero el pronóstico anticipa un fuerte cambio

Este jueves seguirá el tiempo estable en Mendoza, con 22° de máxima. El sábado volverán el frío y las nevadas.

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El jueves seguirá el tiempo estable en Mendoza, con una máxima prevista de 22°.

El jueves seguirá el tiempo estable en Mendoza, con una máxima prevista de 22°.

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El buen tiempo continuará este jueves en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con vientos leves del sudeste y temperaturas agradables durante la tarde.

La mínima será de durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a los 22°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán tranquilas durante toda la jornada.

En la cordillera también seguirá el buen tiempo, con cielo poco nuboso y sin nevadas previstas. El viernes se mantendrá un panorama similar en Mendoza, con poca nubosidad, vientos leves del noreste, una mínima de 10° y nuevamente 22° de máxima.

Cambia la temperatura el fin de semana

El s&aacute;bado cambiar&aacute;n las condiciones en Mendoza, con descenso de la temperatura y nuevas nevadas en cordillera.

El sábado cambiarán las condiciones en Mendoza, con descenso de la temperatura y nuevas nevadas en cordillera.

El cambio llegará durante el sábado. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sur y un marcado descenso de la temperatura: la máxima caerá hasta los 14° y la mínima será de 8°. Además, volverán las nevadas en la cordillera de Mendoza.

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