El buen tiempo sigue en Mendoza este jueves, pero el pronóstico anticipa un fuerte cambio
Este jueves seguirá el tiempo estable en Mendoza, con 22° de máxima. El sábado volverán el frío y las nevadas.
El buen tiempo continuará este jueves en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con vientos leves del sudeste y temperaturas agradables durante la tarde.
La mínima será de 9° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a los 22°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán tranquilas durante toda la jornada.
En la cordillera también seguirá el buen tiempo, con cielo poco nuboso y sin nevadas previstas. El viernes se mantendrá un panorama similar en Mendoza, con poca nubosidad, vientos leves del noreste, una mínima de 10° y nuevamente 22° de máxima.
Cambia la temperatura el fin de semana
El cambio llegará durante el sábado. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector sur y un marcado descenso de la temperatura: la máxima caerá hasta los 14° y la mínima será de 8°. Además, volverán las nevadas en la cordillera de Mendoza.