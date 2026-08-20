El buen tiempo sigue en Mendoza este jueves, pero el pronóstico anticipa un fuerte cambio

Este jueves seguirá el tiempo estable en Mendoza, con 22° de máxima. El sábado volverán el frío y las nevadas.

El jueves seguirá el tiempo estable en Mendoza, con una máxima prevista de 22°.

El buen tiempo continuará este jueves en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera una jornada estable, con vientos leves del sudeste y temperaturas agradables durante la tarde.

La mínima será de 9° durante las primeras horas del día, mientras que la máxima llegará a los 22°. En el Gran Mendoza no se esperan precipitaciones y las condiciones se mantendrán tranquilas durante toda la jornada.

En la cordillera también seguirá el buen tiempo, con cielo poco nuboso y sin nevadas previstas. El viernes se mantendrá un panorama similar en Mendoza, con poca nubosidad, vientos leves del noreste, una mínima de 10° y nuevamente 22° de máxima.