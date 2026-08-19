Mario Pergolini quiere asegurarse otra buena noche: el carismático conductor que estará de invitado

Mario Pergolini quiere mantener su rating positivo y en búsqueda de este objetivo tendrá a una querida figura de invitado en Otro Día Perdido.

Mario Pergolini es un verdadero éxito en las noches de El Trece y queda a la vista luego de los impresionantes números que viene logrando desde la semana pasada. Con el objetivo de seguir creciendo, el conductor recibirá la visita de un querido conductor en Otro Día Perdido.

El martes por la noche recibió a la figura internacional y muy querida en Argentina Karol Sevilla. En este programa, el periodista logró un promedio de 6.1 puntos de rating que se suma a los 6.3 puntos que tuvo con Marta Fort, el número más alto desde el inicio de la segunda temporada.

Este miércoles las risas, anécdotas e historias estarán aseguradas, ya que se sentará en el living de Otro Día Perdido un colega de Mario Pergolini. Se trata ni más ni menos que de Darío Barassi, conductor de Ahora Caigo y otra de las figuras que tiene El Trece.

El carismático invitado que Mario Pergolini tendrá en Otro Día Perdido Darío Barassi, el invitado de Mario Pergolini este miércoles. Instagram: @otrodiaperdido. La noticia fue confirmada en las redes sociales y hay expectativa. Es un hecho que el ex CQC ya pudo convencer a la audiencia y eso queda demostrado en los números de rating que salen a la luz al término de cada programa.