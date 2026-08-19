Mario Pergolini destapó el inesperado roce que tuvo con Felipe Pigna: "Empecé a odiar..."
El periodista recordó cuando trabajó con el historiador en el programa Algo habrán hecho e hizo una contundente confesión.
En una jornada marcada por la conmemoración del paso a la inmortalidad de José de San Martín, Mario Pergolini abrió Otro día perdido con una conversación vinculada a la historia argentina. Sin embargo, el tema derivó rápidamente hacia los recuerdos de su época escolar y algunas de las dificultades que atravesó como estudiante.
"Tenía otro tipo de problemas. Eran sociales, más que nada, de relaciones con la gente. Pero también me he llevado casi todas las materias", confesó el periodista.
Entre todas las asignaturas, hubo una que todavía hoy le genera interrogantes. "Lo que nunca entendí es cómo pasé química, por ejemplo. Al día de hoy digo, ¿cómo pasé química? Un misterio. No hay forma", afirmó el conductor.
Pero fue otra materia la que terminó ocupando gran parte de la conversación. Aunque la emisión había comenzado con un repaso por distintos aspectos de la historia argentina, Pergolini recordó la experiencia que compartió con el historiador Felipe Pigna en Algo habrán hecho, el ciclo televisivo que reconstruía diferentes acontecimientos del pasado nacional. "Yo empecé a odiar la Historia cuando hice Algo habrán hecho", expresó el comunicador.
Según relató, el nivel de exigencia y precisión que Pigna buscaba para cada una de las escenas convirtió las grabaciones en una experiencia mucho más compleja de lo que imaginaba. "Lo quería exacto, exacto", recordó Mario. Y añadió: "Se le ocurrió que había que hacerlo todo con una cámara. No importa si después hacíamos como varias tomas, había que repetirlo exactamente igual".
Esa obsesión por respetar con exactitud los lugares donde habían ocurrido los hechos históricos también generaba algunas situaciones particulares durante las grabaciones. "De golpe decía: bueno, empecemos. Y Pigna miraba y decía: 'No, no fue acá, fue allá'", contó el periodista. "Yo le decía: 'Felipe, acá, a 100 metros' y me dijo: 'No, yo no voy a señalar acá cuando es allá'", sumó el conductor.
"No era que estábamos mostrando el Empire State, que te das cuenta que es el Empire State. Estábamos mostrando un árbol", cerró diciendo Mario Pergolini.