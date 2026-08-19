Mario Pergolini destapó el inesperado roce que tuvo con Felipe Pigna: "Empecé a odiar..."

El periodista recordó cuando trabajó con el historiador en el programa Algo habrán hecho e hizo una contundente confesión.

Mario Pergolini rememoró en Otro día perdido cuando trabajó con Felipe Pigna en Algo habrán hecho.

En una jornada marcada por la conmemoración del paso a la inmortalidad de José de San Martín, Mario Pergolini abrió Otro día perdido con una conversación vinculada a la historia argentina. Sin embargo, el tema derivó rápidamente hacia los recuerdos de su época escolar y algunas de las dificultades que atravesó como estudiante.

"Tenía otro tipo de problemas. Eran sociales, más que nada, de relaciones con la gente. Pero también me he llevado casi todas las materias", confesó el periodista.

El conductor aseguró que el historiador era muy "exacto" con los datos. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Entre todas las asignaturas, hubo una que todavía hoy le genera interrogantes. "Lo que nunca entendí es cómo pasé química, por ejemplo. Al día de hoy digo, ¿cómo pasé química? Un misterio. No hay forma", afirmó el conductor.

Pero fue otra materia la que terminó ocupando gran parte de la conversación. Aunque la emisión había comenzado con un repaso por distintos aspectos de la historia argentina, Pergolini recordó la experiencia que compartió con el historiador Felipe Pigna en Algo habrán hecho, el ciclo televisivo que reconstruía diferentes acontecimientos del pasado nacional. "Yo empecé a odiar la Historia cuando hice Algo habrán hecho", expresó el comunicador.

Algo habrán hecho se emitió entre el 2005 y 2008. Captura de pantalla Youtube La Maria Elena. Según relató, el nivel de exigencia y precisión que Pigna buscaba para cada una de las escenas convirtió las grabaciones en una experiencia mucho más compleja de lo que imaginaba. "Lo quería exacto, exacto", recordó Mario. Y añadió: "Se le ocurrió que había que hacerlo todo con una cámara. No importa si después hacíamos como varias tomas, había que repetirlo exactamente igual".