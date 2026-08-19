La confesión de Karol Sevilla que dejó sin palabras a Mario Pergolini en Otro Día Perdido

Karol Sevilla fue invitada al ciclo de El Trece y una declaración de la artista dejó muy sorprendidó al conductor.

Karol Sevilla estuvo presente en Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini, Agustín Aristarán y Evelyn Botto. La artista mexicana que participó en la conocida serie Soy Luna, sorprendió al conductor con una historia que nadie conocía y que tiene que ver con sus estudios.

Mario Pergolini, tal como hace con otros invitados, le preguntó a la actriz y cantante si había terminado sus estudios. Fue en ese instante en el que Karol confirmó que finalizó el colegio en nuestro país debido a que se encontraba trabajando para la serie de Disney.

"Lo terminé aquí en Buenos Aires, aquí yo terminé la escuela en el Colegio Militar de Buenos Aires", expresó la artista. El conductor, al escuchar esto, abrió los ojos y quedó sin palabras por unos segundos: "Pará, bajá un cambio... ¿En el Colegio Militar de Buenos Aires? ¿Quién te anotó ahí?".

La declaración con la que Karol Sevilla sorprendió por completo a Mario Pergolini La joven no pudo contener su risa y ella cree que fue Disney quien la anotó en el instituto educativo: "Como trabajaba nomás seis horas, estudiaba y trabajaba. A partir de ahí, yo terminé la escuela".