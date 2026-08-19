De no creer: aseguran que Martín Insaurralde volvió a apostar al amor con una polémica expareja

Al aire de El Observador, Yanina Latorre hizo la revelación de la semana tras confirmar con quién volvió el exfuncionario.

Yanina Latorre sorprendió al aire de El Observador con una revelación sobre la vida sentimental de Sofía Clerici. Durante una dinámica de preguntas y pistas junto a los panelistas del programa, la conductora terminó confirmando quién sería el hombre con el que la modelo mantiene actualmente una relación.

Todo comenzó cuando la periodista le preguntó a sus compañeros si sabían con quién estaba saliendo Clerici. Fue entonces cuando la conductora fue aportando diferentes detalles para que sus colegas intentaran descubrirlo: aseguró que se trataba de un hombre del mundo de la política, muy famoso, kirchnerista, que había sido funcionario y que también había protagonizado conflictos que lo llevaron a ocupar las tapas de los diarios.

Esto fue lo que dijo Yanina Latorre en El Observador sobre Sofía Clerici y Martín Insaurralde Ante la insistencia de los panelistas, Latorre finalmente reveló: "Con M.I". "¿Martín Insaurralde?", le preguntaron a Yanina. "Sí. Volvieron, te lo juro. Está con ella. Ella lo vendió", aseguró la mediática. "Yo creo que él en algún momento se enojó, pero nunca se separaron, o volvieron ahora", continuó la periodista.

Entonces Pía Shaw se refirió al embarazo de Sofía y quiso saber si el bebé que está esperando es de Insaurralde. "No, es de tratamiento", aclaró la conductora.

El exfuncionario se habría reconciliado con Clerici, según contó Yanina Latorre. Foto: Sofia Clerici vía Instagram "Este país es un guion de una película de terror, una cosa de locos", expresó la mediática.