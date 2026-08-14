Jesica Cirio recibió la negativa del fiscal y los videos con dólares seguirán bajo análisis judicial

Jesica Cirio recibió este viernes una respuesta adversa dentro de la causa que investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El fiscal Sergio Mola rechazó el planteo con el que la modelo pretendía excluir del expediente los videos donde se la observaría con fajos de dólares entre su ropa. La defensa había cuestionado ese material porque los peritajes, según su argumento, no permitieron comprobar la autenticidad de las imágenes. La decisión mantuvo esas grabaciones bajo análisis judicial y abrió otro frente para la expareja del exintendente de Lomas de Zamora.

La Fundación Apolo, encabezada por el funcionario porteño Yamil Santoro, sumó además nuevas filmaciones vinculadas con la propiedad que Cirio e Insaurralde compartieron en San Vicente. El material podría contener metadatos relevantes para reconstruir modificaciones realizadas en la vivienda antes de los allanamientos. La incorporación de esos registros agregaría nuevos elementos para revisar dentro de una investigación que atraviesa una semana de fuertes movimientos judiciales.

Los nuevos videos llevan la atención hacia la mansión de San Vicente La Justicia deberá analizar ahora si las imágenes aportadas permiten establecer qué cambios atravesó la residencia antes de los procedimientos. La investigación busca determinar el valor probatorio de ese material dentro del expediente abierto contra Insaurralde. Los registros entregados por la Fundación Apolo se suman a los videos que muestran a Cirio con dinero en efectivo. El contenido de ambas series de filmaciones quedará sujeto al análisis de quienes intervienen en la causa.