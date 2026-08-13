En el caso Insaurralde y Cirio presentan nuevas imágenes por presunto enriquecimiento ilícito

La causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene bajo investigación a Martín Insaurralde y Jesica Cirio sumó nuevas imágenes y videos. El material fue presentado por la Fundación Apolo, encabezada por Yamil Santoro.

Según los denunciantes, los archivos corresponden a la vivienda que Insaurralde y Cirio ocuparon en un country de San Vicente y contienen metadatos que podrían permitir determinar cuándo fueron registrados.

La Fundación Apolo informó que entregará al juzgado un pendrive con los archivos originales y sus respectivos metadatos. El material incluye tres videos del vestidor y otros seis registros de distintos ambientes de la propiedad.

Las nuevas imágenes se suman a videos difundidos previamente en los que se observa a Cirio rodeada de fajos de dólares dentro del vestidor de la vivienda.

Los denunciantes sostienen que el material permitiría comparar el estado anterior de la propiedad con modificaciones realizadas posteriormente. También señalaron que algunos cajones del vestidor aparecen vacíos y apuntaron a posibles cambios en distintos sectores de la casa.

Señales de modificaciones marcadas por los denunciantes. Fundación Apolo.

La investigación contra Insaurralde y Cirio comenzó a partir del escándalo por las imágenes del exfuncionario junto a Sofía Clerici en un yate en Marbella, en 2023. La causa investiga presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En las últimas horas también hubo cambios en el juzgado a cargo del expediente. El juez Luis Arnella dejó la causa y fue reemplazado por Juan Tomás Rodríguez Ponte. Antes de finalizar su intervención, Arnella sobreseyó a Clerici, aunque dispuso que su patrimonio continúe bajo investigación.