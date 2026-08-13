Sofía Clerici reapareció en redes sociales tras ser sobreseída en la causa Yategate con una foto

La modelo compartió un breve video en Instagram horas después de que se conociera la decisión del juez federal Luis Armella. Había sido investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde por el viaje en yate a Marbella en 2023.

Sofía Clerici volvió a mostrarse en redes sociales este jueves, pocas horas después de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, decretara su sobreseimiento en la causa conocida como Yategate, donde era investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde. La justicia consideró que no existían elementos suficientes para sostener que el ex diputado le haya entregado dinero.

La modelo publicó una historia en su cuenta de Instagram sin hacer referencia explícita a la resolución judicial. En el video se la ve sonriente y relajada frente a la cámara, mientras escribió simplemente: "Holi".

El posteo de Sofía Clerici en la red social Instagram La investigación estaba relacionada con el viaje que Clerici realizó junto a Martín Insaurralde a Marbella en septiembre de 2023. Ambos estuvieron a bordo del yate "Bandido", cuyas imágenes se difundieron públicamente y dieron origen al escándalo conocido como Yategate. La modelo era investigada bajo la hipótesis de que podía haber actuado como prestanombre de Insaurralde.

Clerici, una "privilegiada" Con esta decisión, Clerici se convirtió en la primera de las personas investigadas en el expediente en obtener un sobreseimiento. La causa, no obstante, continúa alcanzando a Martín Insaurralde y Jésica Cirio, quienes siguen bajo investigación y tienen pedidos de indagatoria.