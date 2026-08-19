La fuerte polémica que dejó al descubierto a Luck Ra y Tuli Acosta en un hotel: "Para que no haya..."

El cantante fue contratado para dar un show exclusivo, pero una curiosa acción del cantante provocó el enojo de un sector: el motivo.

Cuando los rumores amorosos parecían apuntar hacia otro lado, un escandaloso episodio en uno de los hoteles más prestigiosos de Buenos Aires volvió a poner a Luck Ra en el centro de la escena mediática, pero esta vez, con una compañía que se negaba: Tuli Acosta.

El fin de semana, el cantante cordobés fue contratado para brindar un show privado en un casamiento judío celebrado en las instalaciones del hotel Hilton. Sin embargo, una orden del mismo desató el enojo de los empleados.

El motivo del enojo Según la información dada en LAM (América TV), el entorno del músico ordenó bloquear entre dos y tres pasillos y accesos clave del hotel. Esta tajante medida impidió la libre circulación de los empleados, quienes se vieron obligados a dar "vueltas enormes" para poder cumplir con el servicio de la fiesta.

El hermetismo era tal que el propio personal del hotel desconocía quién era la figura que exigía semejante nivel de aislamiento. Sin embargo, la tensión llegó a su punto máximo cuando una de las empleadas, harta de no poder trabajar con normalidad, esquivó las restricciones y logró colarse en la zona del backstage.

Fue allí donde se destapó la olla: el exagerado operativo no respondía a cuestiones de seguridad habituales, sino que tenía un único objetivo: ocultar que Luck Ra se encontraba acompañado por Tuli Acosta.